EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,320 ▲ +0.41% ETH $2,317 ▲ +0.37% XRP $1.4254 ▲ +0.55% SOL $85.2700 ▲ +0.76%
20 Apr 2026
​Fjalët përfundimtare në rastin “Banjska”, avokati serb tenton të shfajësojë të akuzuarit

· 2 min lexim

Nën masa të larta të sigurisë janë sjell edhe sot në gjykatore të akuzuarit, Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq, të cilët akuzohen për sulmin terrorist në Banjskë në shtatorin e vitit 2023.

Nën masa të larta të sigurisë janë sjell edhe sot në gjykatore të akuzuarit, Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq, të cilët akuzohen për sulmin terrorist në Banjskë në shtatorin e vitit 2023. Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq akuzohen për sulmin terrorist të 24 shtatorit të vitit 2023, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. “Si është e mundur që t’i bëhet thirrje gjykatës për respektimin e të gjitha të drejtave ligjore të pandehurve, ndërkohë që në të njëjtën kohë të flitet për aktgjykimin dhe për dënimin më të rëndë të mundshëm”, ka deklaruar ai.

Në seancën e sotme kanë filluar të dëgjohen fjalët përfundimtare të avokatëve mbrojtës të të akuzuarve. Në parashtrimet e tij, para trupit gjykues, prokurori i Prokurorisë Speciale, Naim Abazi ka kërkuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit.

Para trupi gjykues ka nisur parashtrimet e tij avokati i Bllagoje Spasojeviqit, avokati Ljubomir Pantoviq i cili po tenton të shfajësojë tre të akuzuarit. Ai ka thënë se është vërtetuar se të njëjtit kanë pasur dijeni dhe rol për zhvillimin e këtij sulmi me qëllim të aneksimit të veriut të Kosovës./kp/. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

