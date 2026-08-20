Flet 82-vjeçari që ndaloi me bastun kreun e këshillit të bashkisë Maliq: Po bëjnë lojëra me ne
Reiz Petritaj, 82-vjeçari që ndaloi me bastun kryetarin e Këshillit të Bashkisë Maliq të largohej nga salla ku po zhvillohej dëgjesa për reformën territoriale, ka shpjeguar arsyet e veprimit të tij.
Në një prononcim për gazetarin Xhensil Shkëmbi, Petritaj kundërshton bashkimin e Bashkisë së Maliqit me atë të Korçës dhe thotë se prej një viti merr pjesë në mbledhjet e këshillit, ku sipas tij ka denoncuar korrupsionin në bashki.
“Kam një vit këtu në këtë këshill, kam ardhur, kam dënuar korrupsionin që ka bërë Bashkia e Maliqit. Dhe këtu sot kam ardhur ku bëhen dëgjesat e kryepleqve të Çarçishtes e të këtij krahu që është këtu. Të gjithë thanë ‘nuk do ta prishim’ (bashkinë). Ato lojëra që bëjnë gjithnjë më detyruan mua 82 vjeç të shkoj kryetar i bashkisë”, u shpreh ai.
Petritaj këmbëngul se Bashkia e Maliqit duhet të vijojë të funksionojë më vete dhe kundërshton çdo përpjekje për bashkimin e saj me Bashkinë e Korçës.
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