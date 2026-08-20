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Kosova

Zgjatet afati për aplikim në Provimin e Maturës Shtetërore deri më 24 gusht

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Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se është zgjatur afati për aplikim në Provimin e Maturës Shtetërore, me qëllim që të gjithë nxënësit që kanë të drejtë t’i nënshtrohen këtij provimi të kenë mundësi të aplikojnë.

Sipas njoftimit, afati i aplikimit është zgjatur deri të hënën, më 24 gusht 2026, në orën 11:00, ndërsa aprovimi i aplikimeve do të bëhet po të njëjtën ditë, deri në orën 12:00.

Deri më tani, për Provimin e Maturës Shtetërore kanë aplikuar 4,650 nxënës.

Megjithatë, bazuar në rezultatet e afatit të qershorit, Ministria vlerëson se rreth 1,000 nxënës, të cilët kanë të drejtë t’i nënshtrohen provimit, ende nuk kanë aplikuar.

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