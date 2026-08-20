Plagoset me sëpatë 45-vjeçari në Delvinë, shoqërohet autori i dyshuar
Një 45-vjeçar është plagosur me sëpatë mesditën e sotme në Delvinë, ndërsa policia ka shoqëruar autorin e dyshuar dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
I plagosuri është transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe, sipas të dhënave paraprake, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të përcaktuar dinamikën e konfliktit dhe shkaqet që çuan në plagosjen e 45-vjeçarit, ndërsa vijojnë veprimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
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