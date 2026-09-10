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Bota

FOKUS – Emiratet e Bashkuara Arabe investojnë 40 miliardë euro në Gjermani

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– Emiratet e Bashkuara Arabe

BERLIN, 10 shtator /ATSH-DPA/ – Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të investojnë 40 miliardë euro në ekonominë gjermane, një marrëveshje e shpallur gjatë vizitës shtetërore të presidentit Mohamed bin Zayed Al Nahyan në Berlin.

Shuma e re do të ishte më shumë se dyfishi i investimeve të mëparshme të Emirateve në ekonominë gjermane, të cilat vlerësohen në rreth 34 miliardë euro.

Kjo e bën Gjermaninë një nga destinacionet kryesore evropiane për kapitalin e Emirateve të Bashkuara Arabe.

Vizita e presidentit Mohamed bin Zayed zhvillohet në një moment kur Berlini po përpiqet të forcojë marrëdhëniet ekonomike dhe strategjike me vendet e Gjirit.

Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier e priti atë me nderime të plota ushtarake, ndërsa më vonë ai u takua edhe me kancelarin Friedrich Merz.

Ministri emiratas i Teknologjisë, Sultan Al Jaber, e cilësoi Gjermaninë një partner strategjik dhe ekonomik të rëndësishëm prej dekadash.

Sipas tij, investimet e reja synojnë sektorët industrialë dhe teknologjikë që mund të gjenerojnë rritje ekonomike dhe vende pune të kualifikuara.

Investimi prej 40 miliardë eurosh nuk duhet parë vetëm si një marrëveshje financiare.

Ai tregon se Emiratet po kërkojnë të zgjerojnë praninë e tyre në ekonominë gjermane pikërisht në sektorë me rëndësi strategjike; teknologji, industri, energji dhe inovacion.

Për Gjermaninë, kapitali nga vendet e Gjirit mund të jetë veçanërisht i vlefshëm në një periudhë kur ekonomia gjermane po përballet me konkurrencë të fortë ndërkombëtare, kosto të larta energjie dhe nevojën për investime të mëdha në teknologji dhe modernizimin industrial.

Në të njëjtën kohë, Emiratet po diversifikojnë investimet e tyre përtej sektorëve tradicionalë të energjisë.

Investimi në teknologji dhe industri evropiane u jep atyre akses në kompani, ekspertizë dhe teknologji që mund të jenë të rëndësishme për ekonominë e së ardhmes.

Marrëveshja merr një rëndësi edhe më të madhe në kontekstin aktual gjeopolitik.

Ndërsa Evropa përballet me pasiguri energjetike dhe tensione në Lindjen e Mesme, Gjermania dhe vendet e Gjirit kanë një interes të përbashkët për të forcuar lidhjet ekonomike dhe strategjike.

Marrëveshja prej 40 miliardë eurosh të planifikuara mund të shërbejë kështu si një urë e re ekonomike mes Gjermanisë dhe vendeve të Gjirit duke e lidhur kapitalin e Emirateve të Bashkuara Arabe me teknologjinë dhe kapacitetet industriale gjermane.

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