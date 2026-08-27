FOKUS – Kremlini refuzon planin e Zelenskyt, ndërsa shefi i CIA-s mbërrin në Moskë
MOSKË, 27 gusht /ATSH -ANSA/ – Kremlini e ka hedhur poshtë propozimin e paqes të paraqitur nga Volodymyr Zelensky, i cili parashikonte krijimin e një zone të lirë ekonomike të administruar nga vende të treta.
Megjithatë, në perspektivën e negociatave mund të ketë zhvillime të reja.
Në të njëjtën ditë kur në Moskë ndodhet ministri i Jashtëm i Vatikanit, Paul Richard Gallagher, me ofertën e Selisë së Shenjtë për të ofruar “mbështetje diplomatike” dhe “një hapësirë për dialog”, në kryeqytetin rus ka mbërritur edhe drejtori i CIA-s, John Ratcliffe.
Misioni i Ratcliffe në Rusi – i pari i tij si drejtues i CIA-s – nuk ishte njoftuar paraprakisht, por agjencia amerikane nuk bëri shumë për ta mbajtur sekret.
Ai mbërriti me një avion ushtarak që ishte nisur dy ditë më parë nga baza Andrews në Maryland dhe u ul në Moskë pas një ndalese në Riga.
Mbërritja e tij në aeroportin ndërkombëtar Vnukovo u raportua gjatë paradites nga faqja e gjurmimit të fluturimeve Flightradar24.
Ndërkohë, një shofer i bllokuar në trafikun e qendrës së Moskës publikoi në Telegram një video ku shfaqeshin makina amerikane me targa diplomatike, të cilat lëviznin me shpejtësi në bulevardin Novy Arbat në drejtim të Kremlinit, të shoqëruara nga policia ruse.
Më vonë, prania e Ratcliffe në Moskë u konfirmua nga disa zyrtarë për mediat amerikane.
Nuk dihet se për çfarë ka diskutuar Ratcliffe me palën ruse. Në qendër të vëmendjes është lufta në Ukrainë, ndërsa ndërmjetësimi amerikan duket se ka hyrë në një fazë ngërçi.
Por në agjendën e bisedimeve mund të ketë qenë edhe Irani, pasi vizita e Ratcliffe përkoi me njoftimin e Shteteve të Bashkuara për sanksione shumë të rënda, që synojnë të godasin rëndë Republikën Islamike duke ndëshkuar edhe vendet që kanë marrëdhënie tregtare me të.
Dhe mes këtyre vendeve është pikërisht Rusia.
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