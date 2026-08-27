LSDM: Pse edhe pas gjashtë javëve pas helmimit në Gostivar, nuk publikohet raporti për ujin
Nga partia opozitare maqedonase thonë se edhe pas gjashtë javë pas helmimit të një qyteti të tërë, me mbi 5,000 njerëz që përfunduan në spitale, ende nuk ka asnjë dokument për ujin në Gostivar.
Nga LSDM pyesin se pse publikohen vetëm pjesë të dokumentacionit dhe jo e gjithë analiza?
“Gjatë krizës, qytetarët morën informacione të ndryshme dhe kontradiktore. Së pari, uji u shpall i pasigurt për t’u pirë. Pastaj u deklarua se mund të përdoret vetëm për qëllime teknike. Toshkovski kreu hiperklorinim. Pastaj thanë se kishte baktere në ujë. Kaos total. Kështu që Mickoski dhe Klekovski shkuan në një ekskursion. Para se të mbaronte ekskursioni i tyre, zyrtarët pinë ujë para kamerave me dolli të turpshme dhe thanë se uji ishte i sigurt për t’u pirë”.
“Megjithatë, rezultatet e plota të analizës së ujit nuk u publikuan. Ku është raporti i plotë për ujin në Gostivar? Kush e mori vendimin për ta lëshuar përsëri ujin për pije dhe në bazë të cilave rezultate? Kush garanton me emrin, mbiemrin dhe firmën e tij se uji është i sigurt? A dëshiron dikush t’i shpëtojë përgjegjësisë në këtë mënyrë? Mickoski dhe Klekovski kanë detyrim ndaj qytetarëve të Gostivarit të publikojnë të gjithë të vërtetën”, thonë nga LSDM.
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