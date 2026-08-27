“Ndaloni chat gpt”, postimi i 2012 habit rrjetin – sikur dikush ‘parashikoi’ të ardhmen
Një postim i rastësishëm nga viti 2012 po bëhet viral sepse thotë fjalë për fjalë: Ndaloni chat gpt.
Llogaria ishte Marieanne, x/Meytrullers17, dhe njerëzit po habiten nga postimi i saj sepse ChatGPT nuk u lansua deri në vitin 2022.
Pra, në fillim, duket sikur ajo e parashikoi të ardhmen 10 vjet më parë.
Pjesa më qesharake është se askush nuk e di se çfarë donte të thoshte në të vërtetë.
Disa njerëz që iu përgjigjën postimit spekuluan se ishte e mundur që mesazhi “Ndalo chat gpt” i referohej termit indonezian “ga penting”, që do të thotë “jo i rëndësishëm”, i cili ata pretenduan se shpesh shkurtohet si “gpt”.
Kultura indoneziane është e njohur për përdorimin e gjerë të shkurtesave.
Ndryshe, llogaria kryesisht postonte në indonezisht, ndaloi së postuari në vitin 2013 dhe nuk u zbulua më kurrë asgjë.
Ndoshta ishte thjesht një rastësi.
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