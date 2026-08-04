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Bota

FOKUS – Nafta bie mbi 3% pas sinjaleve për një marrëveshje SHBA-Iran

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një marrëveshje

NJU JORK, 4 gusht /ATSH-ANSA/ – Çmimet ndërkombëtare të naftës ranë me më shumë se 3% sot, pasi sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, deklaroi se Shtetet e Bashkuara e Amerikës dhe Irani mund të arrijnë një marrëveshje brenda një ose dy ditësh për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe garantimin e lirisë së lundrimit për anijet tregtare.

Deklarata e Bessent rriti optimizmin në tregjet financiare, pasi një marrëveshje e tillë do të ulte rrezikun e ndërprerjeve në një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.

Ngushtica e Hormuzit është një korridor strategjik për eksportet e naftës nga vendet e Gjirit  dhe çdo tension në këtë zonë ndikon menjëherë në çmimet globale të energjisë.

Pas komenteve të tij, nafta amerikane WTI ra me 3,87%, duke zbritur në 77,23 dollarë për fuçi.

Ndërkohë, nafta “Brent”, standardi ndërkombëtar, humbi 3,10% të vlerës, duke u tregtuar me 81,17 dollarë për fuçi.

Bessent tha në një intervistë për CNBC se ekziston mundësia që palët të arrijnë një marrëveshje “sot ose nesër”, e cila do të çonte drejt rihapjes së Ngushticës së Hormuzit dhe një situate më të normalizuar në konfliktin rajonal.

Sipas tij, fokusi i marrëveshjes do të jetë garantimi i lirisë së kalimit për anijet tregtare.

Analistët vlerësojnë se tregjet reaguan menjëherë ndaj perspektivës së uljes së tensioneve gjeopolitike.

Investitorët besojnë se një qarkullim i sigurt i anijeve në Hormuz do të zvogëlonte rrezikun e mungesave në furnizimin global me naftë, duke ushtruar presion për uljen e çmimeve.

Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se luhatjet mund të vazhdojnë derisa të ketë një konfirmim zyrtar të marrëveshjes.

Çdo zhvillim i ri në negociatat mes SHBA-së dhe Iranit pritet të ndikojë drejtpërdrejt në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në çmimet e karburanteve në mbarë botën./ /Ad.Ab./ a.jor.

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