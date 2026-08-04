BRUKSEL – BE forcon masat kundër kontrabandës së emigrantëve pas krizës në Ceuta
BRUKSEL, 4 gusht /ATSH-DPA/ – Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian ranë dakord të forcojnë luftën kundër rrjeteve të kontrabandës së emigrantëve, të përshpejtojnë kthimin e personave pa të drejtë qëndrimi dhe të përmirësojnë shkëmbimin e informacionit, pas një video-konference të jashtëzakonshme mbi krizën e fundit migratore në enklavën spanjolle të Ceutës.
Takimi u zhvillua pasi dhjetëra mijëra emigrantë mbërritën javën e kaluar në territorin spanjoll në Afrikën e Veriut nga Maroku, duke shkaktuar tensione mes Spanjës dhe disa shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian.
Sipas deklaratës së përbashkët, ministrat ndanë qëndrimin se është e domosdoshme të vazhdohet pa ndërprerje goditja e rrjeteve të kontrabandës së emigrantëve, të forcohen kthimet e emigrantëve të parregullt, të rritet siguria në kufijtë e jashtëm të BE-së dhe të thellohen partneritetet me vendet e treta për të parandaluar flukset e paligjshme migratore.
Po ashtu, ministrat theksuan nevojën për të përmirësuar ndërgjegjësimin e përbashkët mbi situatën në terren, përmes shkëmbimit më të mirë të informacionit dhe monitorimit më efektiv të rrjeteve sociale, me qëllim identifikimin në kohë të zhvillimeve që mund të ndikojnë në sigurinë kufitare.
Në deklaratë u nënvizua gjithashtu se komunikimi gjatë krizave duhet të jetë më i koordinuar dhe më i unifikuar, sidomos për të kundërshtuar përpjekjet e aktorëve të jashtëm që përdorin dezinformimin dhe manipulimin e informacionit për të ndikuar në situatën.
Javën e kaluar, deri në 60 mijë emigrantë arritën në Ceuta nga Maroku, shumë prej tyre duke notuar.
Të paktën 72 persona humbën jetën gjatë përpjekjes për të kaluar kufirin.
Megjithatë, shumica e emigrantëve janë kthyer tashmë në Marok, ndërsa autoritetet spanjolle bëjnë të ditur se rreth 2 500 persona ndodhen ende në Ceuta dhe procesi i riatdhesimit vazhdon./ /Ad.Ab./ a.jor.
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