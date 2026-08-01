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Bota

FOKUS – Presidenti i Ceutës: Situata nuk është kthyer ende në normalitet

· 1 min lexim
nuk është kthyer

“CEUTA, 1 gusht /ATSH -ANSA/ – Situata në Ceuta ende nuk është kthyer në normalitet, deklaroi presidenti i qytetit autonom, Juan Jesús Vivas.

Vivas shpjegoi se riatdhesimet “vullnetare”, të nisura dje, “po zhvillohen me një ritëm të konsiderueshëm”, gjë që, sipas tij, “i gëzon qytetarët e Ceutës”.

“Megjithatë, në Ceuta situata ende nuk është kthyer në normalitet”, përsëriti ai, duke theksuar se në enklavë “ndodhen ende disa mijëra persona” që duhet të riatdhesohen në vendet e tyre të origjinës.

“Edhe sot në Ceuta mbizotëron një klimë dhe një gjendje shpirtërore e popullsisë e karakterizuar nga shqetësimi dhe pasiguria”, theksoi ai, duke përsëritur nevojën që të gjitha institucionet shtetërore të mbajnë një qëndrim të vendosur përballë asaj që e cilësoi si “një nga periudhat më kritike dhe më të vështira në historinë e fundit të Ceutës”.

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