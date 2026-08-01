FOKUS – Revolucion në mjekësi: veshkat nga derra mund të shpëtojnë mijëra jetë
– Një nga zhvillimet më të rëndësishme të muajve të fundit në fushën e nefrologjisë lidhet me transplantin e veshkave nga derra të modifikuar gjenetikisht te njerëzit, shkruan corriere it
Kjo teknologji, e njohur si ksenotransplantim, po shihet si një shpresë e madhe për mijëra pacientë që presin prej vitesh një organ për transplant.
Në SHBA kanë nisur provat e para klinike, pasi disa transplante eksperimentale të kryera më parë dhanë rezultate premtuese.
Derrat përdoren pasi janë modifikuar gjenetikisht për të ulur rrezikun që sistemi imunitar i njeriut ta refuzojë menjëherë organin.
Studiuesit synojnë të vlerësojnë sigurinë dhe funksionimin afatgjatë të këtyre veshkave te pacientët me sëmundje të avancuar të veshkave.
Aktualisht, mijëra njerëz në mbarë botën presin një transplant veshke, ndërsa numri i organeve të disponueshme nga dhuruesit mbetet shumë më i ulët se nevoja.
Për këtë arsye, shumë pacientë detyrohen t’i nënshtrohen dializës për vite me radhë, duke përjetuar një cilësi më të ulët jete dhe rrezik më të lartë për komplikacione.
Ekspertët theksojnë se, megjithëse rezultatet e deritanishme janë inkurajuese, nevojiten ende studime të mëtejshme për të konfirmuar se këto transplante janë të sigurta dhe efektive në periudhë afatgjatë.
Nëse provat klinike përfundojnë me sukses, ksenotransplantimi mund të shënojë një revolucion në mjekësi, duke ofruar një zgjidhje për mungesën kronike të organeve dhe duke shpëtuar jetën e mijëra pacientëve që vuajnë nga insuficienca e rëndë e veshkave.
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