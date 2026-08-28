Forcat xheniere përjashtojnë rrezikun në Durrës: Celulari nuk përmban asnjë element shpërthyes
Ka rezultuar fals alarmi për bombë në lagjen 3 në Durrës. Gazetarja e A2 CNN Elitjona Doko raporton se pas kontrollit të kryer nga specialistët xhenierë, është konstatuar se nuk ka rrezik për shpërthim dhe se celulari i gjetur nuk përmban asnjë element shpërthyes.
Objekti i dyshimtë u gjet paraditen e kësaj të premteje në lagjen nr. 3 të Durrësit vuri në lëvizje Policinë dhe forcat xheniere.
Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 09:00 u konstatua në rrugë një telefon celular i lidhur me një objekt të dyshimtë. Menjëherë pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë siguruar zonën dhe kanë nisur verifikimet.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar personat që mund të kenë lidhje me vendosjen e objektit në atë zonë.
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