Gjendet e pajetë Marisa, vogëlushja që u rrëmbye nga uji në Bulqizë
Tragjedi për një familje në Bulqizë, pasi vajza e tyre vetëm shtatë vjeçe u nda nga jeta kur rrjedha e lumit mori katër fëmijë dhe mbyti një prej tyre.
Marisa D., 7 vjeçe u gjet e pajetë pak minuta më parë pas kërkimeve të ethshme për gjetjen e saj, raporton noa.al duke cituar burime në vendngjarje.
Katër fëmijët bashkë me dajën e tyre kishin dalë dje pasdite buzë lumit për tu freskuar.
Por ata i mori rrjedha e fuqishme e lumit Drin në Gjoricë të Bulqizës, pasi niveli i ujit u rrit papritur, dyshohet pas hapjes së portave të një hidrocentrali në Dibër të Madhe.
Pas njoftimit të dhënë nga familjarët, shërbimet e Policisë ndërhynë në vendngjarje dhe, pas një operacioni kërkim-shpëtimi, mundën të shpëtonin tre nga katër fëmijët dhe dajën e tyre.
Ndërkohë, vazhduan intensivisht kërkimet për gjetjen e fëmijës 7 vjeçe, e cila fatkeqësisht u gjet e mbytur pasi u mor nga rryma e fuqishme e lumit.
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