Tiranë 10°C · Vranët 20 March 2026
20 Mar 2026
“Frikacakë”: Trump kritikon NATO-n për mungesën e mbështetjes në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit Kuba e refuzon “kategorikisht” mundësinë e shkarkimit të Diaz-Canel në bisedimet me SHBA-në Administrata Trump kërkon miliarda nga Harvardi për pretendime antisemitizmi A do të kthehet Osmani në LDK? Abdixhiku zbulon detajet: Do jetë.. E konfirmon Trabzonspori, Ernest Muçi rikthehet në kombëtare
“Frikacakë”: Trump kritikon NATO-n për mungesën e mbështetjes në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit

Trump u ka bërë thirrje aleatëve kryesorë të SHBA-së që të ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit, të cilën Teherani e ka bllokuar në mënyrë efektive.

Presidenti i SHBA Donald Trump duke pare maketin e avionit bombardues B1

Presidenti Donald Trump kritikoi ashpër aleatët e NATO-s për mungesën e mbështetjes së tyre për luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, ndërsa Ngushtica e Hormuzit mbetet praktikisht e mbyllur, pa asnjë fund të konfliktit në horizont.

Vendet e NATO-s janë “FRIKABARAKË, dhe ne do ta KUJTOJMË!” postoi ai në platformën e tij Truth Social të premten.

Presidenti amerikan u ankua se vendet e NATO-s nuk donin të bashkoheshin me luftën kundër Iranit, por ende ankohen për çmimet e larta të naftës.

“Tani që lufta është FITUAR ushtarakisht, me shumë pak rrezik për ta, ata ankohen për çmimet e larta të naftës që detyrohen të paguajnë, por nuk duan të ndihmojnë në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, një manovër e thjeshtë ushtarake që është arsyeja e vetme për çmimet e larta të naftës. Kaq e lehtë për ta për ta bërë, me kaq pak rrezik”, shkroi ai.

Trump u ka bërë thirrje aleatëve kryesorë të SHBA-së dhe të tjerëve, asnjëri prej të cilëve nuk është konsultuar ose këshilluar për luftën, që të ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit të kontrolluar nga Irani. Konflikti ka tronditur tregjet globale, ka vrarë mijëra njerëz dhe ka zhvendosur miliona që kur filluan sulmet SHBA-Izrael më 28 shkurt.

Sulmi i Trump ndaj Evropës vjen ndërsa NATO njoftoi të premten se po “përshtat” misionin e saj në Irak, pasi zyrtarët në vend thanë se forca jo-luftarake ishte tërhequr përkohësisht për shkak të luftës në Iran.

“Mund të konfirmojmë se po e përshtasim qëndrimin tonë në kontekstin e Misionit të NATO-s në Irak”, tha zëdhënësja e aleancës Allison Hart për agjencinë e lajmeve AFP në një deklaratë.

Ndërkohë, Gjenerali i Forcave Ajrore Amerikane Alexus Grynkewich, komandanti suprem i aleatëve të NATO-s në Evropë, konfirmoi zhvendosjen e të gjithë personelit të misionit të NATO-s në Irak në Evropë në një deklaratë.

“Do të doja të falënderoja Republikën e Irakut dhe të gjithë aleatët që ndihmuan në zhvendosjen e sigurt të personelit të NATO-s nga Iraku”, thuhet në deklaratë.

Presidenti francez Emmanuel Macron tha pas një samiti dy-ditor të Bashkimit Evropian në Bruksel se mbrojtja e ligjit ndërkombëtar dhe promovimi i de-eskalimit ishte “më e mira që mund të bëjmë”.

“Nuk kam dëgjuar askënd këtu të shprehë gatishmëri për të hyrë në këtë konflikt – krejt e kundërta.”

‘Pa konsensus’ për çmimet e naftës

Takimi i qeverisë evropiane në Bruksel u dominua nga pasojat e luftës kundër Iranit, veçanërisht në tregun e energjisë.

Step Vaessen i Al Jazeera, duke raportuar nga Brukseli, tha se BE-ja nuk ka “arritur ndonjë konsensus mbi masat që do të merren nga organi në tërësi”.

“Kjo vjen mes njoftimit nga Banka Qendrore Evropiane se do të ulë parashikimet e rritjes dhe ka rritur parashikimet e inflacionit në muajt e ardhshëm. Pra, ajo që mund të presim, veçanërisht këtu në Bashkimin Evropian, janë kostot shumë të larta të energjisë”, tha ajo.

“Udhëheqësit diskutuan gjatë reformimin e një të ashtuquajturi sistem tregtar të energjisë… por konsensusi i përgjithshëm ishte se nuk ka konsensus.”

