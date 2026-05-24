Fury dhe Ibrahimoviç bëhen bashkë për të blerë një klub anglez
Tyson Fury dhe Zlatan Ibrahimoviç do të bëhen bashkë për të blerë skuadrën e Morecambe.
Ikona e boksit ka zgjedhur këtë klub pasi është lindur në lagjet e qytetit, i cili përfaqësohet nga Morecambe, klub i National League North.
Për momentin është mësuar se ky bashkëpunim do të jetë në fokusin e “Netflix”. Platforma e njohur ka zbuluar se do të bëjë edhe një dokumentar për klubin.
