Aliti: Duam të përmbushim ëndrrën për të çuar Kosovën në Kupën e Botës
Futbollisti kosovar që luan për Corendon Alanyaspor në Superligën Turke, Fidan Aliti tha se ata duan të përmbushin një ëndërr për veten dhe vendin e tyre duke shkuar në Kupën e Botës.
Qendërmbrojtësi 32-vjeçar tha se ”Turqia ka lojtarë cilësorë në një nivel të mirë në çdo pozicion”.
“Lojtarët kryesorë janë Arda Guler, Kenan Yildiz, Barıs Alper Yılmaz nga Galatasaray dhe Hakan Çalhanoglu. Këta janë lojtarë që mbrojtësit, në veçanti, duhet t’i kenë parasysh. Meqenëse ata mund të bëjnë diçka në çdo moment të ndeshjes, ata mund të bëjnë gjëra magjike dhe të shënojnë gola”, tha Aliti.
Qendërmbrojtësi me përvojë, i cili tha se populli turk i ka ofruar respekt të madh deklaroi: “Kjo është arsyeja pse jam kaq mirënjohës. Turqia është një vend i veçantë për mua dhe familjen time sepse kam jetuar në Alania për gati tre vjet. Djali im ka lindur në Alania. Pra, Turqia do të jetë gjithmonë në zemrën time, kjo është një ndeshje e veçantë për ne, gjithashtu si familje. Por, ëndrra e çdo futbollisti është të shkojë në Kupën e Botës. Unë e dua popullin turk. I respektoj ata, por nuk kemi ndërmend të japim dhurata. Ne duam të përmbushim një ëndërr për veten, vendin tonë dhe familjet tona dhe ta çojmë vendin tonë në Kupën e Botës”.
– “Do të jetë një ndeshje shumë emocionuese dhe e hapur”
Aliti thotë se Turqia është favorite në ndeshjen e nesërme. “Është një ndeshje historike për të dyja ekipet, por edhe më shumë për ne sepse do të kualifikohemi për Kupën e Botës për herë të parë. Të dyja ekipet do të luajnë pak me kujdes në fillim sepse nuk mund ta dish saktësisht se si do të zhvillohet ndeshja atë ditë. Do të jetë një ndeshje shumë emocionuese dhe e hapur. Sepse i njoh turqit dhe kosovarët. Ne i njohim cilësitë e Turqisë, por gjithashtu e dimë se ku jemi të fortë dhe përpiqemi ta tregojmë këtë në fushë”, tha ai.
Futbollisti kosovar rikujton se ata luajtën edhe në gjysmëfinalet e “play-off”-it për t’u kualifikuar për Kampionatin Evropian të Futbollit 2020.
“Nëse e krahasoj atë ndeshje me këtë, jemi në një nivel tjetër. Sepse tani kemi shumë lojtarë me përvojë dhe shumë lojtarë të rinj që na duhen. Unë jam një nga lojtarët që ka luajtur më shumë ndeshje për ekipin tonë kombëtar. Po përpiqemi ta menaxhojmë këtë proces sa më mirë të jetë e mundur, duke u përpjekur të qëndrojmë pozitivë, duke mbajtur këmbët në tokë. Njerëzit këtu janë emocionalë dhe ëndërrojnë të shkojnë në Kupën e Botës. Por, e dimë se kemi një hap shumë të madh përpara për të bërë për të shkuar në Kupën e Botës”, shtoi ai.
Kur u pyet se si ndikoi në ekip fitorja 4-3 në ndeshjen kundër Sllovakisë, pasi kishte mbetur dy herë prapa, Aliti u përgjigj: “Kjo na motivon. Së dyti, mendoj se gjëja më e rëndësishme është që treguam karakterin tonë në fushë, por kjo nuk është ndeshja e parë ku treguam këtë karakter. E dimë që mund ta bëjmë dhe jemi të vetëdijshëm për cilësinë tonë. Për ata që nuk na kanë parë më parë, ishte një ndeshje vërtet e mirë. Në këtë ndeshje, mund ta shihni karakterin e kësaj skuadre, jemi gati të bëjmë gjëra të mëdha në çdo moment të ndeshjes”. /os/
