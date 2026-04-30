☁️
Tiranë 15°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,172 ▲0.51%
DOW 49,577 ▲1.46%
NASDAQ 24,724 ▲0.21%
NAFTA 104.74 ▼2%
ARI 4,624 ▲1.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,391 ▲ +0.74% ETH $2,262 ▼ -0.29% XRP $1.3662 ▲ +0.31% SOL $83.1900 ▲ +0.08%
30 Apr 2026
Breaking
Rosalía, Kantautorja Ndërkombëtare e Vitit në çmimet Ivor Novello 2026 Partizani shkarkon Oltijon Kërnajën tre javë para përfundimit të sezonit Çiftit nga Maqedonia i sekuestrohen 35 mijë dollarë australianë në Aeroportin e Shkupit “Vjosa Osmani do ta rrezikojë LDK-në”, Molliqaj: Rikthimi mund të sjellë përçarje brenda partisë Kuvendi shqyrton vendimet e Kushtetueses, Këshilli për Legjislacionin cakton relatorët
Menu
Boterori

Futbolli si lidhje sociale: si po parandalohen episodet e pahijshme

· 2 min lexim

Qëllimi i futbollit është të argëtojë dhe të bashkojë njerëzit, dhe për këtë arsye duhet të ruhet integriteti i tij në çdo aktivitet sportiv. FIFA, UEFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit kanë vendosur politika dhe procedura për të parandaluar sjelljet e pahijshme në stadiume, me synimin për të krijuar ambiente të sigurta dhe të respektueshme për tifozët, lojtarët dhe stafet.

FSHF TV sjell një reportazh për këtë temë delikate; sipas telesport, në material flasin drejtues dhe ekspertë që evidentojnë episodet dhe masat që duhen marrë. Në intervista përmenden emra si Alban Tafaj, drejtor i Departamentit të Kërkimit dhe Zhvillimit në FSHF; Ardian Haçi, sekretar i përgjithshëm i SHRF Tiranë; Armando Mandro, drejtor i Departamentit të Sigurisë; si dhe gazetari Alban Xhihani, të cilët analizojnë ngjarjet e fundit dhe propozimet për parandalim.

Organizimi i ngjarjeve ndërkombëtare në Shqipëri—si finalja e Conference League, përfundimet e Kampionatit Europian U17 dhe turnetë e ndryshëm për moshat—ka sjellë përvojë të vlefshme në menaxhimin e ngjarjeve sportive. Megjithatë, sfidat lokale vazhdojnë: këtë sezon në Abissnet Superiore është evidentuar fenomeni i braktisjes së ndeshjeve nga lojtarët si formë proteste ndaj vendimeve të gjyqtarëve. Reagimet e tepruara, provokimet dhe përplasjet në fushë mund të shkaktojnë incidente që ndikojnë në vazhdimësinë dhe imazhin e garës.

Sanksionet ndaj dhunës sportive janë ashpërsuar në vitet e fundit, por efektiviteti i tyre varet edhe nga bashkëpunimi i klubeve dhe ndërgjegjësimi i individëve. Klubeve u takon të jenë shembuj të qartësimit të rregullave dhe kulturës sportive, ndërsa zbatimi i udhëzimeve të FIFA, UEFA dhe FSHF mbetet thelbësor për të ruajtur natyrën argëtuese dhe bashkuese të futbollit, raporton telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu