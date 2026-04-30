Futbolli si lidhje sociale: si po parandalohen episodet e pahijshme
Qëllimi i futbollit është të argëtojë dhe të bashkojë njerëzit, dhe për këtë arsye duhet të ruhet integriteti i tij në çdo aktivitet sportiv. FIFA, UEFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit kanë vendosur politika dhe procedura për të parandaluar sjelljet e pahijshme në stadiume, me synimin për të krijuar ambiente të sigurta dhe të respektueshme për tifozët, lojtarët dhe stafet.
FSHF TV sjell një reportazh për këtë temë delikate; sipas telesport, në material flasin drejtues dhe ekspertë që evidentojnë episodet dhe masat që duhen marrë. Në intervista përmenden emra si Alban Tafaj, drejtor i Departamentit të Kërkimit dhe Zhvillimit në FSHF; Ardian Haçi, sekretar i përgjithshëm i SHRF Tiranë; Armando Mandro, drejtor i Departamentit të Sigurisë; si dhe gazetari Alban Xhihani, të cilët analizojnë ngjarjet e fundit dhe propozimet për parandalim.
Organizimi i ngjarjeve ndërkombëtare në Shqipëri—si finalja e Conference League, përfundimet e Kampionatit Europian U17 dhe turnetë e ndryshëm për moshat—ka sjellë përvojë të vlefshme në menaxhimin e ngjarjeve sportive. Megjithatë, sfidat lokale vazhdojnë: këtë sezon në Abissnet Superiore është evidentuar fenomeni i braktisjes së ndeshjeve nga lojtarët si formë proteste ndaj vendimeve të gjyqtarëve. Reagimet e tepruara, provokimet dhe përplasjet në fushë mund të shkaktojnë incidente që ndikojnë në vazhdimësinë dhe imazhin e garës.
Sanksionet ndaj dhunës sportive janë ashpërsuar në vitet e fundit, por efektiviteti i tyre varet edhe nga bashkëpunimi i klubeve dhe ndërgjegjësimi i individëve. Klubeve u takon të jenë shembuj të qartësimit të rregullave dhe kulturës sportive, ndërsa zbatimi i udhëzimeve të FIFA, UEFA dhe FSHF mbetet thelbësor për të ruajtur natyrën argëtuese dhe bashkuese të futbollit, raporton telesport.
