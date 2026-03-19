Futbollistet iraniane mbërrijnë në Turqinë lindore, në kufirin iranian
Ekipi është në fazën e fundit të udhëtimit të tij për në shtëpi nga Australia pas Kupës së Azisë, e cila filloi para konfliktit në Lindjen e Mesme.
Skuadra kombëtare iraniane e futbollit për femra ka mbërritur në Turqinë lindore dhe është drejtuar për në kufirin me Iranin në rrugën e tyre për në shtëpi, midis tyre disa lojtare që tërhoqën kërkesat e tyre për azil në Australi.
Lojtaret, të cilat zbarkuan në Stamboll të martën në mbrëmje me një fluturim nga Omani, fluturuan për në qytetin lindor të Igdirit, duke mbërritur menjëherë pas mesditës së së mërkurës, raportoi agjencia e lajmeve AFP.
Lojtaret mbërritën në Turqi nëpërmjet Omanit dhe Malajzisë, pasi ishin larguar nga Australia, ku po garonin në Kupën e Azisë.
“Më mungon familja ime”, i tha njëra prej tyre AFP të hënën në aeroportin e Kuala Lumpur.
Shtatë anëtare të delegacionit kishin kërkuar strehim në Australi javën e kaluar pasi u etiketuan si “tradhtare” në vendlindje për shkak se refuzuan të këndonin himnin kombëtar në ndeshjen e tyre hapëse në Kupën e Azisë për Femra.
Por pesë prej tyre më vonë ndryshuan mendje, duke lënë vetëm dy në Australi.
Në një postim në X, kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha se lojtarët dhe ekipi i tyre mbështetës ishin “fëmijë të atdheut dhe populli i Iranit i përqafon ata”.
Ai tha se duke u kthyer, ata “i kishin zhgënjyer armiqtë [e Iranit] dhe nuk iu dorëzuan mashtrimit dhe frikësimit nga elementët anti-Iran”.
Grupet e të drejtave të njeriut e kanë akuzuar Teheranin se po ushtron presion ndaj atletëve jashtë vendit duke kërcënuar të afërmit me sekuestrimin e pronës nëse ata dezertojnë ose bëjnë deklarata kundër Iranit.
Autoritetet iraniane, nga ana tjetër, kishin akuzuar Australinë se po ushtronte presion ndaj lojtarëve për të qëndruar.
