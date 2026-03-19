EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
BTC $70,732 ▼ -4.68% ETH $2,197 ▼ -5.76% XRP $1.4665 ▼ -3.93% SOL $89.9500 ▼ -4.5%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 96.74 ▲1.34 % ARI 4,853 ▼0.88 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 96.74 ▲1.34 % ARI 4,853 ▼0.88 %
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
19 Mar 2026
Futbollistet iraniane mbërrijnë në Turqinë lindore, në kufirin iranian

Ekipi është në fazën e fundit të udhëtimit të tij për në shtëpi nga Australia pas Kupës së Azisë, e cila filloi para konfliktit në Lindjen e Mesme.

Anëtaret e ekipit kombëtar të futbollit të femrave iraniane jashtë aeroportit pasi mbërritën në Igdir, Turkiye, nga Australia, më 18 mars 2026

Skuadra kombëtare iraniane e futbollit për femra ka mbërritur në Turqinë lindore dhe është drejtuar për në kufirin me Iranin në rrugën e tyre për në shtëpi, midis tyre disa lojtare që tërhoqën kërkesat e tyre për azil në Australi.

Lojtaret, të cilat zbarkuan në Stamboll të martën në mbrëmje me një fluturim nga Omani, fluturuan për në qytetin lindor të Igdirit, duke mbërritur menjëherë pas mesditës së së mërkurës, raportoi agjencia e lajmeve AFP.

Lojtaret mbërritën në Turqi nëpërmjet Omanit dhe Malajzisë, pasi ishin larguar nga Australia, ku po garonin në Kupën e Azisë.

“Më mungon familja ime”, i tha njëra prej tyre AFP të hënën në aeroportin e Kuala Lumpur.

Shtatë anëtare të delegacionit kishin kërkuar strehim në Australi javën e kaluar pasi u etiketuan si “tradhtare” në vendlindje për shkak se refuzuan të këndonin himnin kombëtar në ndeshjen e tyre hapëse në Kupën e Azisë për Femra.

Por pesë prej tyre më vonë ndryshuan mendje, duke lënë vetëm dy në Australi.

Në një postim në X, kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha se lojtarët dhe ekipi i tyre mbështetës ishin “fëmijë të atdheut dhe populli i Iranit i përqafon ata”.

Ai tha se duke u kthyer, ata “i kishin zhgënjyer armiqtë [e Iranit] dhe nuk iu dorëzuan mashtrimit dhe frikësimit nga elementët anti-Iran”.

Grupet e të drejtave të njeriut e kanë akuzuar Teheranin se po ushtron presion ndaj atletëve jashtë vendit duke kërcënuar të afërmit me sekuestrimin e pronës nëse ata dezertojnë ose bëjnë deklarata kundër Iranit.

Autoritetet iraniane, nga ana tjetër, kishin akuzuar Australinë se po ushtronte presion ndaj lojtarëve për të qëndruar.

