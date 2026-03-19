Gabbard shmang përgjigjen nëse Irani përbënte një ‘kërcënim të menjëhershëm’
Për herë të parë që nga fillimi i luftës, Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare Tulsi Gabbard u përball të mërkurën me pyetje të ashpra nëse Irani përbënte një “kërcënim të menjëhershëm” për SHBA-në, gjë që edhe Presidenti Donald Trump e ka pohuar.
Ligjvënësit i bënë presion Gabbard, Drejtorit të CIA-s John Ratcliffe, Drejtorit të FBI-së Kash Patel dhe zyrtarëve të tjerë të sigurisë kombëtare mbi konfliktin dhe çështje të tjera globale, mbi vlerësimin vjetor të komunitetit të inteligjencës për kërcënime të tilla në mbarë botën në Capitol Hill.
Gabbard u pyet gjithashtu për praninë e saj në një bastisje të FBI-së në një qendër zgjedhore në Georgia në janar.
Seanca dëgjimore erdhi një ditë pas dorëheqjes së Joe Kent, zyrtarit më të lartë të antiterrorizmit të administratës Trump, i cili dha dorëheqjen për shkak të kundërshtimeve të tij ndaj luftës, duke argumentuar se nuk kishte “kërcënim të menjëhershëm” nga Irani.
Gabbard thotë se vetëm Trump mund të përcaktojë një “kërcënim të menjëhershëm” në një shkëmbim të diskutueshëm
Senatori Demokrat Jon Ossoff e pyeti Gabbard-in në mënyrë të qartë në lidhje me vlerësimin e komunitetit të inteligjencës për aftësitë bërthamore të Iranit.
Presidenti Trump tha më parë se programi bërthamor i Iranit ishte “fshirë” nga sulmet e SHBA verën e kaluar. Midis disa justifikimeve të tij për luftën aktuale, megjithatë, Shtëpia e Bardhë tha se Teherani posedonte një kërcënim të afërt bërthamor.
“A ishte vlerësimi i komunitetit të inteligjencës se ekzistonte një kërcënim i afërt bërthamor i paraqitur nga regjimi iranian? Po apo jo?” Ossoff pyeti Gabbard.
“Senator, i vetmi person që mund të përcaktojë se çfarë është dhe çfarë nuk është një kërcënim i afërt është presidenti,” tha Gabbard.
Ossoff kundërshtoi, duke e akuzuar Gabbard se nuk u përgjigj drejtpërdrejt sepse përgjigjja e saj do të kundërshtonte një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë.
“Është pikërisht përgjegjësia juaj të përcaktoni se çfarë përbën një kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Kjo është seanca dëgjimore për kërcënimet në mbarë botën, ku, siç e theksuat në dëshminë tuaj hapëse, ju përfaqësoni vlerësimin e kërcënimeve nga [komuniteti i inteligjencës]. Ju jeni këtu për të përfaqësuar vlerësimin e kërcënimeve nga IC,” tha Ossoff.
Homologu i Gabbard në CIA, Ratcliffe, tha se Irani përbënte një “kërcënim të menjëhershëm” kur SHBA-të sulmuan Iranin, duke përshkruar një sërë veprimesh provokuese që ai vlerësoi se po ndërmerrte Irani, përfshirë një ngritje raketash gjatë negociatave të vazhdueshme me SHBA-në.
Gabbard: Irani nuk bëri ‘asnjë përpjekje’ për të rindërtuar programin e pasurimit bërthamor
Gabbard gjithashtu kundërshtoi pretendimin e presidentit se Irani po rifillonte programin e tij të armëve bërthamore.
“Ata u paralajmëruan të mos bënin asnjë përpjekje në të ardhmen për të rindërtuar programin e tyre të armëve dhe në veçanti armët bërthamore”, tha Trump gjatë fjalimit të tij për Gjendjen e Kombit disa ditë para nisjes së luftës. “Megjithatë, ata vazhdojnë, po e fillojnë nga e para.”
Por Gabbard i tha Kongresit të mërkurën në dëshminë e saj me shkrim se Irani në fakt nuk ka bërë “asnjë përpjekje” për të rindërtuar programin e tij të pasurimit bërthamor.
“Ky është vlerësimi i komunitetit të inteligjencës?” pyeti senatori Ossoff.
“Po”, u përgjigj Gabbard.
Ratcliffe tha se regjimi ndaloi pasurimin e materialit të tij bërthamor. Teherani “nuk ka qenë i gatshëm dhe i paaftë për të pasuruar uraniumin në 60% si rezultat i” sulmeve të verës së kaluar, u tha ai senatorëve.
Gjeneral-lejtnant James Adams, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes, nuk do të diskutonte materialin bërthamor që ndodhet ende në Iran – me shumë mundësi i varrosur nën vendet ku SHBA-të goditën – në një seancë dëgjimore publike. I pyetur nëse SHBA-të do të vendosnin trupa në terren për të siguruar materialin, ai premtoi ta diskutonte çështjen me “detaje të mëdha” me senatorët në një seancë dëgjimore të klasifikuar.
Gabbard thotë se regjimi iranian duket “i paprekur”, por “kryesisht i degraduar”.
Në deklaratën e saj hapëse, Gabbard dha vlerësimin më të fundit të komunitetit të inteligjencës mbi Iranin.
Gabbard kishte përsëritur një vlerësim të hershëm të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes se Irani mund të ndërtonte një raketë që mund të arrinte Shtetet e Bashkuara para vitit 2035. Ky konstatim u citua nga administrata si një justifikim për veprimin e saj ushtarak në Iran.
Lidhur me udhëheqjen aktuale të vendit, Gabbard tha se regjimi “duket të jetë i paprekur, por kryesisht i degraduar për shkak të sulmeve”.
“Aftësitë e tij konvencionale të projektimit të fuqisë ushtarake janë shkatërruar kryesisht, duke lënë mundësi të kufizuara. Pozicioni strategjik i Iranit është degraduar ndjeshëm”, tha ajo.
“Nëse një regjim armiqësor mbijeton, ka të ngjarë të kërkojë të fillojë një përpjekje njëvjeçare për të rindërtuar forcën e tij ushtarake, raketore dhe UAV [Automjete Ajrore Pa Pilot],” tha Gabbard.
Zyrtarët ushtruan presion mbi planifikimin për Ngushticën e Hormuzit, Gabbard anashkalon
Gabbard anashkaloi pyetjet nëse ajo e informoi presidentin për një përgjigje të mundshme nga Irani – e cila tani është vërtetuar me sulmet iraniane kundër partnerëve amerikanë në rajon dhe një mbyllje të Ngushticës kritike të Hormuzit.
E pyetur nga senatori Angus King, një i pavarur nga Maine, nëse kjo kontingjencë “i ishte komunikuar presidentit”, Gabbard tha vetëm se ushtria amerikane mori masa “planifikimi parandalues” përpara sulmit të saj.
Më vonë ajo pranoi se “ka qenë prej kohësh një vlerësim i IC-së se Irani ka të ngjarë ta mbajë Ngushticën e Hormuzit si levë ndikimi”.
“A e informuat presidentin, nëse ai fillon një luftë të zgjedhur, se rezultati i mundshëm do të ishte që Irani të sulmonte vendet fqinje të Gjirit dhe të mbyllte Ngushticën e Hormuzit?” Senatori Mark Warner, demokrati më i lartë në Komitetin e Inteligjencës së Senatit, e pyeti Gabbard në një moment.
“Nuk kam zbuluar dhe nuk do të zbuloj biseda të brendshme,” u përgjigj Gabbard.
Gabbard përballet me pyetje mbi bastisjen zgjedhore në Qarkun Fulton
Gabbard dhe Senatorja Warner u grindën për praninë e saj në bastisjen e FBI-së në një qendër zgjedhore në Qarkun Fulton, Xhorxhia, në fillim të këtij viti, ku agjentët sekuestruan materiale zgjedhore të lidhura me zgjedhjet e vitit 2020.
Warner i kërkoi Gabbard të shpjegonte “autoritetin” e saj për t’u përfshirë në këtë çështje.
“Unë nuk kam marrë pjesë në një aktivitet të zbatimit të ligjit, as nuk do të merrja pjesë, sepse kjo nuk ekziston brenda autoriteteve të mia”, dëshmoi Gabbard.
“Unë isha në Qarkun Fulton, zotëri, me kërkesë të presidentit dhe për të punuar me FBI-në për të vëzhguar këtë veprim që ishte pritur prej kohësh. Nuk isha në dijeni të asaj që përmbahej në urdhër-arrest”, shtoi Gabbard.
Trump më parë tha se Gabbard ishte në Xhorxhia me udhëzimin e Prokurores së Përgjithshme Pam Bondi.
Warner tha në deklaratën e tij hapëse se paraqitja e Gabbard në bastisje “sugjeron diçka që duhet të alarmojë çdo amerikan: një përpjekje të organizuar për të keqpërdorur fuqitë e saj të sigurisë kombëtare për të ndërhyrë në politikën e brendshme … dhe për të ofruar një pretekst për përpjekjet jokushtetuese të presidentit për të marrë kontrollin e zgjedhjeve të ardhshme”.
Kevin Dietsch/Getty Images – FOTO: Zëvendëskryetari sen. Mark Warner mban një deklaratë hapëse gjatë një seance dëgjimore të Komitetit të Inteligjencës së Senatit mbi kërcënimet në mbarë botën në Ndërtesën e Zyrave të Senatit Hart, 18 mars 2026 në Uashington.
Gabbard dha detaje shtesë rreth ditës në Qarkun Fulton, duke përfshirë foton tani virale që e tregon atë duke qëndruar në atë që ajo e përshkroi si një kamion bosh ndërsa pyetej nga sen. Ossoff.
Gabbard nuk pranoi të tregonte se si Presidenti Trump e komunikoi personalisht kërkesën e tij që ajo të ishte aty, duke thënë vetëm se “mesazhi u dha” dhe se ishte “një kërkesë nga administrata e presidentit për të shkuar dhe për të ndihmuar në mbikëqyrjen e ekzekutimit të këtij urdhër-arresti”.
Më vonë ajo argumentoi se prania e saj binte brenda përgjegjësive të saj statutore, duke thënë: “Është roli im, bazuar në statutin që ka miratuar Kongresi, të mbikëqyr sigurinë e zgjedhjeve, përfshirë kundërzbulimin”.
Gabbard iu referua gjithashtu imazhit të saj duke folur në telefon gjatë operacionit, duke e përshkruar atë si një foto të bërë ndërsa ajo ishte brenda asaj që ajo e quajti “një kamion bosh”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.