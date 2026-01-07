Garancitë e sigurisë mbi Ukrainën-Turqia shprehet e gatshme të marrë drejtimin detar dhe ajror
Sinan Ülgen, drejtor i Qendrës për Kërkime Ekonomike dhe Politike të Jashtme të Turqisë (EDAM) ka deklaruar se Turqia është e gatshme të marrë udhëheqjen në dimensionin detar të garancive të sigurisë për Ukrainën.
Sipas tij, Turqia është e gatshme të marrë udhëheqjen e dimensionit detar të këtyre garancive të sigurisë, dhe kjo është e kuptueshme duke pasur parasysh pozicionin e saj, faktin që ajo zbaton Konventën e Montreux.
Ülgen vuri në dukje gjithashtu se aktualisht nuk ka diskutime specifike për dërgimin e ushtarëve turq në territorin ukrainas.
“Mendoj se negociatat janë pak të paqarta se kush do të jetë i gatshëm, nën çfarë kushtesh, nëse do të ndodhë para një marrëveshjeje apo pas saj. Por megjithatë, në përgjithësi, Turqia është e gatshme të kontribuojë në atë paketë garancish sigurie, kryesisht përmes dimensioneve detare dhe ajrore në këtë fazë”, tha drejtori i EDAM.
Sipas tij, edhe pse vende të tjera mund të jenë të përfshira në ofrimin e garancive të sigurisë, Shtetet e Bashkuara do të luajnë rolin vendimtar.
Pas takimit të djeshëm të Koalicionit të Vullnetshëm në Paris, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se fundi i luftës dhe vendosja e një paqeje të qëndrueshme janë mjaft afër.
Pas takimit në Paris nuk u shpallën plane specifike ushtarake, por Turqia kishte treguar më parë gatishmërinë për të marrë përgjegjësinë për komponentin detar të garancive të sigurisë për Ukrainën.