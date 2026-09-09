Parashikime të guximshme për çdo skuadër të NFL: Vikings fitues të NFC North; Drake Maye MVP
Kohë shprese është për tifozët me fillimin e javës së parë të sezonit 2026 të NFL: çdo skuadër ka mundësi të befasojë, dhe disa shkrimtarë kanë guxuar të japin parashikime ekstreme për sezonin që nis. Në këtë përmbledhje gjenden prognoza që variojnë nga rikthime të mëdha individuale deri te tituj divisionalë të papritur.
Siç raporton nfl, gazetarët e sportit propozuan një parashikim të vetëm e të paharrueshëm për secilën nga 32 ekipet, duke përfshirë mendimet më të guximshme: që Vikings do të dalin kampionë të NFC North dhe se Drake Maye do të shpallet MVP i sezonit.
Mes parashikimeve të veçanta: te Arizona shpresohet që Marvin Harrison të fillojë të tregojë performancën e pritur, ndërsa te Atlanta besohet se Bijan Robinson mund të sfidojë rekorde të përgjithshme të jardave. Baltimore pritet të rikthehet si një ekip që vjedh topin, dhe Buffalo shikon te Deone Walker një kandidat për ndikim të madh në mbrojtje.
Carolina synon përmirësim të madh dhe vend në top-5 të mbrojtjeve, ndërsa Chicago pret që Colston Loveland të shpërthejë si tight end lider në receptions, jardë dhe touchdowns. Cincinnati pretendon se mbrojtja do t’i kthejë vendet e larta, falë linjës defensive të përforcuar dhe emergjencës së disa lojtarëve kyç.
Cleveland pritet të vazhdojë ciklin e nisjeve të ndryshme për pozicionin e quarterback-ut, ndërsa Dallas shpreson tek Rashan Gary për të arritur dyshifrorë në sacks. Denveri pret që J.K. Dobbins të rikthehet dhe të bëhet rusher-i i parë me 1,000 jardë që prej 2019, dhe Detroit shtron pritshmëri Pro Bowl për Alim McNeillin pas rikuperimit.
Green Bay beson te Matthew Golden si udhëheqës i sulmit në pranim, Houston shikon te C.J. Stroud provën për të qartësuar të ardhmen e tij, dhe Indianapolis shihet si pretendent për të fituar AFC South. Jacksonville synon të mbrojë titullin e divisionalit, ndërsa Kansas City pret që Xavier Worthy të kalojë për herë të parë 1,000 jardë në karrierë.
Ky grup parashikimesh përmbledh pritshmëritë më të guximshme dhe mundet të shërbejë si hartë për çfarë mund të presim në sezonin që nis — një përmbledhje dhe analizë e propozuar nga nfl.
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