Një marrëveshje trevjeçare 165 milionë dollarë, Baker Mayfield rinovon me Buccaneers
Quarterbacki Baker Mayfield ka nënshkruar një zgjatje trevjeçare të kontratës me Tampa Bay Buccaneers me vlerë totale 165 milionë dollarë, që e vendos mesataren e pagës së tij rreth 55 milionë dollarë në vit. Kontrata u finalizua në prag të sezonit 2026, pas negociatash që në një moment duken se kishin krijuar tension midis palëve.
Siç raporton nfl, marrëveshja erdhi pavarësisht se palët kishin kaluar afatin e vendosur nga vetë Mayfield për përmbylljen e negociatave, dhe pas atij afati lojtari kishte shpallur se ndihej i “çnjerëzëzuar” nga ofertat e skuadrës. Gjatë afatit të fundit negociator u gjet kompromisi që mbylli distancën financiare midis lojtarit dhe klubit.
Që kur iu bashkua Buccaneers në 2023, Mayfield ka qenë shtylla e ekipit në epokën pas Tom Brady-t: dy herë i zgjedhur për Pro Bowl, 12,237 jardë pasimi, 92 touchdown dhe 56 interceptions, si dhe fitues i dy titujve të divizionit. Ai fitoi vendin e titullarit duke mposhtur Kyle Trask dhe ndihmoi klubin të arrinte në Divisional Round, pas së cilës pati një zgjatje kontrate trevjeçare prej 100 milionë dollarësh që u konsiderua si një marrëveshje tepër e favorshme për Buccaneers.
Sezoni 2025 përfundoi me ulje-ngritje: ekipi nisi 6-2, por mbylli 2-7 dhe humbi mundësinë për në playoff. Megjithatë Mayfield realizoi disa rikthime vendimtare—katër rikthime në çerek të katërtit dhe katër udhëtime fituese—dhe ishte kandidat i hershëm për MVP deri në Javën e 10-të, me 16 touchdown dhe vetëm 2 interceptions në atë periudhë. Gjatë sezonit ai u përball me një varg problemesh shëndetësore (këmbë, gisht, biceps i djathtë, gju, obliqe dhe të dy shpatullat), por nuk humbi takime dhe vazhdoi të jetë udhëheqësi i skuadrës.
Mayfield mbetet shansi më i qartë për Buccaneers për të ndërtuar një skuadër konkurruese në afat të shkurtër; ekipi ende ka lojtarë të rëndësishëm si Bucky Irving dhe praninë e prurjeve si Chris Godwin, Emeka Egbuka, Jalen McMillan dhe rookie-n e raundit të tretë Ted Hurst, megjithëse legjenda Mike Evans është larguar drejt San Francisco 49ers. Ky lajm u konfirmua nga nfl.
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