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09 Sep 2026
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NFL

Një marrëveshje trevjeçare 165 milionë dollarë, Baker Mayfield rinovon me Buccaneers

· 2 min lexim

Quarterbacki Baker Mayfield ka nënshkruar një zgjatje trevjeçare të kontratës me Tampa Bay Buccaneers me vlerë totale 165 milionë dollarë, që e vendos mesataren e pagës së tij rreth 55 milionë dollarë në vit. Kontrata u finalizua në prag të sezonit 2026, pas negociatash që në një moment duken se kishin krijuar tension midis palëve.

Siç raporton nfl, marrëveshja erdhi pavarësisht se palët kishin kaluar afatin e vendosur nga vetë Mayfield për përmbylljen e negociatave, dhe pas atij afati lojtari kishte shpallur se ndihej i “çnjerëzëzuar” nga ofertat e skuadrës. Gjatë afatit të fundit negociator u gjet kompromisi që mbylli distancën financiare midis lojtarit dhe klubit.

Që kur iu bashkua Buccaneers në 2023, Mayfield ka qenë shtylla e ekipit në epokën pas Tom Brady-t: dy herë i zgjedhur për Pro Bowl, 12,237 jardë pasimi, 92 touchdown dhe 56 interceptions, si dhe fitues i dy titujve të divizionit. Ai fitoi vendin e titullarit duke mposhtur Kyle Trask dhe ndihmoi klubin të arrinte në Divisional Round, pas së cilës pati një zgjatje kontrate trevjeçare prej 100 milionë dollarësh që u konsiderua si një marrëveshje tepër e favorshme për Buccaneers.

Sezoni 2025 përfundoi me ulje-ngritje: ekipi nisi 6-2, por mbylli 2-7 dhe humbi mundësinë për në playoff. Megjithatë Mayfield realizoi disa rikthime vendimtare—katër rikthime në çerek të katërtit dhe katër udhëtime fituese—dhe ishte kandidat i hershëm për MVP deri në Javën e 10-të, me 16 touchdown dhe vetëm 2 interceptions në atë periudhë. Gjatë sezonit ai u përball me një varg problemesh shëndetësore (këmbë, gisht, biceps i djathtë, gju, obliqe dhe të dy shpatullat), por nuk humbi takime dhe vazhdoi të jetë udhëheqësi i skuadrës.

Mayfield mbetet shansi më i qartë për Buccaneers për të ndërtuar një skuadër konkurruese në afat të shkurtër; ekipi ende ka lojtarë të rëndësishëm si Bucky Irving dhe praninë e prurjeve si Chris Godwin, Emeka Egbuka, Jalen McMillan dhe rookie-n e raundit të tretë Ted Hurst, megjithëse legjenda Mike Evans është larguar drejt San Francisco 49ers. Ky lajm u konfirmua nga nfl.

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