☁️
Tiranë 21°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 101.24 ▼0.92%
ARI 4,707 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,235 ▲ +0.52% ETH $2,319 ▲ +1.14% XRP $1.4662 ▲ +0.62% SOL $95.6000 ▼ -0.24%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.24 ▼0.92 % ARI 4,707 ▲0.43 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.24 ▼0.92 % ARI 4,707 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mjeku ngacmoi seksualisht pacienten, avokatja e 21-vjeçares: Rast i përsëritur nga ai dhe para 33 vitesh Kjo është pasuria e kryetarit të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu Katër parti s’i kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë në KQZ Haxhiu flet për largimet e ish-deputetëve që iu bashkuan Osmanit: Qytetarët do t’i vlerësojnë veprimet Guardiola sulmon arbitrat, trajneri: Nuk u besoj, VAR-i është kokë a pil!
Menu
Maqedonia

Gati 87% të derivateve të naftës vitin e kaluar Maqedonia e ka importuar nga Greqia

· 2 min lexim

Pothuajse 87% e produkteve të naftës u importuan nga Greqia vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Raporti Vjetor mbi punën e Komisionit Rregullator për Shërbimet e Menaxhimit të Energjisë, Ujit dhe Mbeturinave Bashkiake (KRRE) për vitin 2025. Raporti thotë se konsumi i benzinës është rritur me 8.34% gjatë vitit të kaluar krahasuar me vitin 2024.

Për të njëjtën periudhë, rritje e konsumit u regjistrua edhe për naftën (5.17%), vajin ekstra të lehtë (2.23%) dhe gazin e lëngshëm të naftës – LPG (3.55%), ndërsa rënie e konsumit u regjistrua për karburantin e avionëve (-53.29%) dhe konsumin e biodizelit (-2.52%).

Shitjet e produkteve të naftës në tregun vendas u rritën me 4.88% në një vit. Në strukturën e konsumit, karburanti dizel ka pjesën më të madhe me 74.16%, e ndjekur nga benzina pa plumb me 11.74%, nafta e karburantit me 6.61% dhe gazi i lëngshëm i naftës me 5.22%.

Raporti tregon gjithashtu se pothuajse 87% e derivateve të naftës u importuan nga Greqia vitin e kaluar, mbi 9% nga Bullgaria, 2.07% nga Shqipëria dhe 1.45% nga Serbia.

“Në vitin 2025, përfunduam rilicencimin e kompanive të mëdha të naftës, që në praktikë do të thotë se parakushtet për një furnizim të pandërprerë të derivateve të naftës janë siguruar në 10 vitet e ardhshme”, tha Aco Ristov, kryetari i KRRE-së.

Raporti thotë se konsumi i gazit natyror mbeti i qëndrueshëm. Të dhënat tregojnë se TETO dhe tre termocentralet janë konsumatorët më të mëdhenj (85%), të ndjekur nga konsumatorët industrialë (13%), ndërsa konsumatorët e lidhur me sistemet e shpërndarjes së gazit natyror kanë pjesën më të vogël (2%).

Tetë tregtarë importuan gaz natyror gjatë vitit të kaluar, gjë që përfaqëson rritje të konkurrueshmërisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu