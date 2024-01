Gati të djegin shqipërinë për një hajdut dhe vrasës ?!

Duke më dalë para syve pamjet e zymta me tymuese, deputetët e majtë si të murosur me kartonat e votimit në duart e ngritura lart dhe rebelët e Rithemelimit deri me pankarta në duar kundër qeverisë së keqe, kam pyetur për kushedi sa herë: PSE KJO ANORMALI ULURITËSE MESJETARE?

… Heshtën ( se nuk kishin si të sulmonin) kur Washingtoni dhe më pas Londra zyrtarisht e shpallën Berishën NON GRATA. I ndalojnë hyrjen në këto shtete. Akuza: për korrupsion madhor, që shqip do të thotë VJEDHJE, për minimin e demokracisë dhe të drejtësisë. Madje bashkë me familjen?! Heshtja e tyre zgjati nja dy vjet. Pritën deri sa Parisi , ku e regjistroi padinë doktori, të dënohej Washingtoni, po më kot. Akuzat kundër tij mund t’ia hiqnin vetëm gjykatat amerikane, po ta shikonin se i qe bërë padrejtësi. Te ato trimi i Viçidolit nuk trokiti. E dinte që davanë e kishte të humbur. Në intervistat televizive përbetohej sa ndaj tij amerikanët nuk mund të gjejnë as dhe një fakt që e implikon në korrupsion. Çështja e marrëdhënieve të tij me SHBA-në, u agravua befas kur përfaqësues të lartë të asaj administrate erdhën dhe takuan Lulzim Bashën, kryetarin e PD-së zyrtare. I thanë hapur: ose me ne, ose me Berishën. Ai nuk mund ta vinte PD-në kundër SHBA-së. Me dhimbje të madhe përjashtoi doktorin nga grupi parlamentar i partisë, deri sa të zgjidhte konfliktin me Washingtonin. NGA AJO DITË FILLOI FURTUNA: PËRÇARJA E MADE E PD-së. Berisha ndërmori fushatën që e quajti Foltore kundër PD-së, Washingtonit, Sorrosit dhe Ramës. Krijoi dhe grupin e Rithemelimit me më shumë deputetë nga PD-ja zyrtare e Bashës. Në ato çaste tejet të rënda për të ai iu bëri thirrje demokratëve të mbarë vendit të ngriheshin në revolucion për të përmbysur qeverinë e korruptuar të Ramës. Duhet të shpëtonin Shqipërinë nga monizmi. Thirrja e përsëritur e tij për demonstrata ra si në vesh të shurdhët. Demokratët ashtu, si populli, e dinin se doktori donte t’i hidhte si mish për top kundër SHBA-së ,Anglisë dhe Evropës. Vetëm disa qindra vetë doli se e përkrahnin NON GRATËN. Kur e pa se dështoi revolucioni i tij imagjinar, mendja e tij perverse krijoi një alternativë të re: të fillonte ”kryengritjen” në Parlament. Prej andej flaka e revolucionit ose thënë ndryshe e mosbindjes civile, kishte për t’u përhapur në çdo rrugicë, rrugë e shesh të qyteteve të Shqipërisë. U bënë tre muaj që Parlamenti është i bllokuar, po përsëri populli nuk i përgjigjet dëshirës së pseudoliderit të opozitës për të përmbysur me dhunë qeverinë e të majtëve .Gjendja e tij u rëndua edhe më tej kur dhëndëri i tij Jamarbër Malltezi si dhe vetë Sali Berisha u akuzuan për privatizimin e kompleksit ”Partizani”. Jamarbëri u arrestua, ndërsa doktori duhej të paraqitej në SPAK të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji. Refuzimi inatçor për t’u paraqitur sipas kërkesës së SPAK-ut, i njeriut që e konsideron veten mbi ligjin, bëri që ai të përfundonte në arrest shtëpie. Sali Berisha dhe dishepujt këtë gjendje nuk mund ta kapërdinin. Vendosën që me çdo mënyrë të kthejnë përmbys Parlamentin për të diskredituar edhe më keq qeverinë e korruptuar. Edhe SPAK na qenka mbushur me kriminelë dhe horra që i drejton Rama. Kë të besojmë: Anthoni Blinken, sekretarin e SHBA-së që ka thënë se ”SPAK-un e drejtojnë ne”, apo NON GRATËN e gënjashtrave klasike që ia atribuon këtë drejtim Edi Ramës?!