Gjashtë serbë ndalohen afër Manastirit në Prizren, policia jep detaje
Gjashtë serbë janë arrestuar sot në Prizren afër Manastirit “Shën Arangjeli”.
Detaje për arrestimin e tyre ka dhënë zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.
Ai ka njoftuar se gjatë kontrollimit të një grupi dyshohet se në posedim të njërit prej tyre është gjetur një flamur serb në një qese dore.
“Pas përfundimit të manifestimit, gjashtë qytetarë janë hasur në afërsi të manastirit, duke u ngjitur në kodër në drejtim të një kështjelle të vjetër të njohur si “Kalaja e Çikës”. Gjatë kontrollit, dyshohet se në një qese dore është gjetur një flamur”, ka thënë Bytyqi.
Rasti është trajtuar nga organet kompetente, ndërsa nuk raportohet për incidente të tjera gjatë ditës në atë zonë.
Më pas njoftohet se të arrestuarit janë liruar në procedurë te rregullt
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.