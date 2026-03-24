Tiranë 7°C · Kthjellët 24 March 2026
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
BTC $70,805 ▲ +0.16% ETH $2,162 ▲ +0.61% XRP $1.4171 ▼ -0.93% SOL $91.0300 ▼ -0.29%
S&P 500 6,556 ▼0.37 % DOW 46,124 ▼0.18 % NASDAQ 21,762 ▼0.84 % NAFTA 88.81 ▼3.83 % ARI 4,501 ▲2.24 % S&P 500 6,556 ▼0.37 % DOW 46,124 ▼0.18 % NASDAQ 21,762 ▼0.84 % NAFTA 88.81 ▼3.83 % ARI 4,501 ▲2.24 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
Gjermania forcon praninë detare në Atlantikun e Veriut

Gjermania po rrit praninë e saj detare në Atlantikun e Veriut për të lehtësuar aleatët e saj, tha sot ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, i cili ndodhet për një vizitë në Singapor.

”Ndërsa Mbretëria e Bashkuar po ripozicionon destrojerin e saj ‘HMS Dragon’ në Mesdhe, fregata gjermane ‘Sachsen’ do të vendoset si anija kryesore e task forcës së përhershme të NATO-s”, shtoi Pistorius.

Zyrtari gjerman tha se e kishte diskutuar këtë me homologun e tij britanik, John Healey.

Përveç kësaj, Marina Gjermane do të vendosë një fregatë tjetër, ”Brandenburg”, në Atlantikun e Veriut.

Kjo shihet si një përgjigje ndaj aktiviteteve ushtarake të Rusisë në rajon, megjithëse nuk janë dhënë detaje zyrtare.

Mbretëria e Bashkuar ka vendosur ”HMS Dragon” në Mesdheun lindor për shkak të situatës mes luftës izraelito-amerikane kundër Iranit.

Pas një sulmi me dron në një bazë britanike në Qipro, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca përforcuan praninë e tyre në rajon./  a.jor.

