Gjykata e Lartë e Brazilit pezullon projektligjin që urdhëronte lirimin e parakohshëm të Bolsonaro-s
Gjyqtari i Gjykatës së Lartë të Brazilit, Alexandre de Moraes, ndaloi zbatimin e një uljeje të ndjeshme të dënimit me 27 vjet burg të ish-Presidentit Jair Bolsonaro për komplotimin e një grushti shteti pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2022.
Dy parti politike braziliane dhe shoqata e shtypit ABI këtë javë e kundërshtuan veçmas projektligjin, i cili potencialisht do ta kishte liruar Bolsonaronon në vitin 2028.
Kongresi muajin e kaluar rrëzoi veton e Presidentit Luiz Inacio Lula da Silva ndaj projektligjit, por paditësit i kërkuan gjykatës së lartë të Brazilit ta rrëzonte atë, duke thënë se projektligji ishte jokushtetues.
I miratuar vitin e kaluar, projektligji do ta shkurtonte dënimin me burg të Bolsonaros në pak më shumë se dy vjet, thanë ligjvënësit në atë kohë, dhe do të ulte dënimet për ata që janë dënuar për trazirat e janarit 2023, kur mbështetësit e Bolsonaros pushtuan dhe plaçkitën pallatin presidencial, Gjykatën Supreme dhe Kongresin.
Moraes vendosi që projektligji nuk duhet të zbatohet derisa gjykata e lartë e Brazilit të përfundojë punën në dy procedura gjyqësore në të cilat paditësit kërkuan anulimin e masës, të cilën e quajtën jokushtetuese.
Avokatët e Bolsonaros ende nuk kanë kërkuar zyrtarisht që gjykata të shqyrtojë një ulje të dënimit me burg të udhëheqësit të krahut të djathtë për shkak të projektligjit. Të premten, ata paraqitën një mocion për shqyrtim penal në Gjykatën Supreme për të përmbysur dënimin.
Ish-presidenti ka qenë duke vuajtur dënimin e tij nën arrest shtëpiak pas një regjimi fillestar 90-ditor të autorizuar për arsye mjekësore.
