S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 97.82 ▲2.52%
ARI 4,674 ▼1.2%
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
BTC $80,886 ▲ +0.05% ETH $2,336 ▲ +0.24% XRP $1.4502 ▲ +1.56% SOL $95.2000 ▲ +0.76%
11 May 2026
Kronika

Gjyqi ndaj Ilir Metës, sot seanca e radhës në GJKKO – Tv Klan

· 1 min lexim

Këtë të hënë, 11 maj, në orën 12:00 në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar mbahet seanca e dytë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta.

Më 4 maj u mbajt seanca ndaj Metës GJKKO e la në burg, edhe pse ish-presidenti kishte ofruar 50 mijë euro garanci pasurore.

Kujtojmë se më 24 mars, ai ofroi një garanci prej 50 mijë eurosh në kërkim të lirimit, por Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e rrëzoi këtë kërkesë të ish-kreut të shtetit, duke e lënë në burg

Meta akuzohet për tre vepra penale, të cilat iu komunikuan më 4 gusht 2025, sa i përket dosjes CEZ/DIA dhe lobimit në SHBA. Ai akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion.

Ai ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024, ndërsa Kryemadhi është nën masën e detyrimit për paraqitje. Dosja “Meta” përfshin gjithashtu hetime ndaj nënës së Kryemadhit, Pirro Xhixhos dhe Ema Çokut.

Të pandehurit akuzohen për disa vepra penale, përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave dhe mosdeklarimin e pasurive.

