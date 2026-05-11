Gjyqi ndaj Ilir Metës, sot seanca e radhës në GJKKO – Tv Klan

Gjyqi ndaj Ilir Metës, sot seanca e radhës në GJKKO
Këtë të hënë, 11 maj, në orën 12:00 në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar mbahet seanca e dytë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta.
Më 4 maj u mbajt seanca ndaj Metës GJKKO e la në burg, edhe pse ish-presidenti kishte ofruar 50 mijë euro garanci pasurore.
Kujtojmë se më 24 mars, ai ofroi një garanci prej 50 mijë eurosh në kërkim të lirimit, por Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e rrëzoi këtë kërkesë të ish-kreut të shtetit, duke e lënë në burg
Meta akuzohet për tre vepra penale, të cilat iu komunikuan më 4 gusht 2025, sa i përket dosjes CEZ/DIA dhe lobimit në SHBA. Ai akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion.
Ai ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024, ndërsa Kryemadhi është nën masën e detyrimit për paraqitje. Dosja “Meta” përfshin gjithashtu hetime ndaj nënës së Kryemadhit, Pirro Xhixhos dhe Ema Çokut.
Të pandehurit akuzohen për disa vepra penale, përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave dhe mosdeklarimin e pasurive.
