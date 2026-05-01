Gjyqi në Hagë/ Ja datat në të cilat mbahen seancat ndaj Hashim Thaçit, dhe liderëve të tjerë të UÇK-së
Nga 11 deri më 15 maj do të mbahen seancat ndaj Hashim Thaçit dhe liderëve të tjerë të UÇK-së. Kështu kanë njoftuar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, teksa seancat lidhen me akuzat për vepra kundër administrimit të drejtësisë.
Zëdhënësja e Speciales, Angela Griep, në informimin javor të Dhomave të Specializuara të Kosovës, më 30 prill ka bërë me dije se në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, aktualisht, Trupi Gjykues në këtë çështje gjyqësore është në fazën e kuvendimeve.
“Afati për nxjerrjen e aktgjykimit varet nga secila çështje. Rregullorja përcakton se Trupi Gjykues ka 90 ditë për të arritur një verdikt, por mund të shtyjë kuvendimet përtej 90 ditëve në rast se, për shkak të rrethanave, kërkohet më shumë kohë”, tha ajo.
