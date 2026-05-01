Kurti emëron tre zëvendësministra
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar sot tre zëvendësministra në ministri të ndryshme.
Sipas njoftimit të Qeverisë, Hysni Mehani është emëruar zëvendësministër në Ministrinë e Financave.
Hysni Mehani emërohet zëvendësministër në Ministrinë e Financave
Kurti e uroi Mehanin për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive.
Albin Kurti me Agon Batushën
Po ashtu, kryeministri në detyrë ka emëruar Agon Batushën zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërsa Ali Dula është emëruar zëvendësministër i parë në Ministrinë për Zhvillim Rajonal.
Kurti me Ali Dulën
Edhe për dy emërimet e tjera, Kurti i uroi të emëruarit dhe u dëshiroi suksese në detyrat e reja.
