Gjyqtarja refuzon lirimin me kusht të vëllezërve Tate nga burgu amerikan, në pritje të ekstradimit në Britani
Andrew dhe Tristan Tate humbën përpjekjen e tyre për lirim nga një burg në Miami të mërkurën, ndërsa kundërshtojnë ekstradimin në Britani, ku kërkohen për akuza për përdhunim.
Gjyqtarja Lauren Louis refuzoi lirimin me kusht për vëllezërit Tate pas një seance dëgjimore në gjykatën federale të Miamit.
Andrew Tate dhe Tristan Tate u arrestuan në Miami më 18 korrik pasi Britania kërkoi ekstradimin e tyre për t’u përballur me akuzat për përdhunim, sulm dhe lehtësim të trafikimit për shfrytëzim seksual. Vëllezërit Tate, të cilët kanë shtetësi të dyfishtë amerikane dhe britanike, kanë mohuar çdo shkelje.
Arrestimet shënuan një fazë të re në problemet ligjore për ish-kikboksierët, të cilët kanë ndërtuar një reputacion të madh në internet duke promovuar pikëpamjet e tyre mbi fuqinë e meshkujve dhe pasurinë. Andrew Tate e ka përshkruar më parë veten si mizogjin.
Prokurorët gjithashtu vunë në dukje akuzat e autoriteteve në Rumani, ku vëllezërit përballen me akuza për trafikim njerëzor, se ata kërkuan të ndikonin në deklaratat e dëshmitarëve ndërsa ishin të liruar nën mbikëqyrje gjyqësore atje. Autoritetet rumune thonë se Tates kërcënoi të publikonte informacione private në lidhje me viktimat e supozuara dhe korruptoi një viktimë të supozuar, thanë prokurorët amerikanë.
Avokatët mbrojtës të vëllezërve kanë thënë në dosjet gjyqësore se nuk kishte nevojë t’i mbanin ata pas hekurave ndërsa zhvillohej procesi i ekstradimit, pasi si figura publike do ta bënte të pamundur arratisjen e tyre.
Ata argumentuan se vëllezërit ishin paraqitur rregullisht në gjykata në Rumani. Ata thanë se dëshmitaret që dyshohej se Tates i kishte korruptuar ishin gra që donin të flisnin në emër të tyre dhe thanë se Tates ndihmoi në koordinimin e udhëtimit të tyre për në Bukuresht dhe punësoi avokatë për ta.
Avokatët mbrojtës propozuan që Louis t’i lironte ata me kushtet që të paguanin garancinë, të dorëzonin pasaportat e tyre dhe t’i nënshtroheshin monitorimit të vendndodhjes.
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