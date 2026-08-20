Goditën shefin e Krimeve në Sarandë, 6 persona nën hetim nga Prokuroria për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për gjashtë persona, të akuzuar për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës” ndaj shefit të Seksionit të Krimeve në Komisariatin e Sarandës, Mateo Bakalli.
Vendimi erdhi me kërkesë të Prokurorisë së Sarandës për shtetasit me iniciale A. K., B. S., E. N., F. H., I. Ç. dhe M. K., pas hetimeve të nisura për ngjarjen e ndodhur më 16 gusht 2026.
Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në ambientet e klubit “Orange” në Sarandë. Mateo Bakalli ka ndërhyrë për të neutralizuar një konflikt, ku punonjësit e sigurisë po godisnin disa persona. Pavarësisht se oficeri i policisë është prezantuar me detyrën e tij zyrtare gjatë ndërhyrjes, ai është sulmuar dhe goditur nga rojet e sigurisë.
Si pasojë, gjashtë personat e dyshuar janë arrestuar dhe Gjykata ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” ndaj tyre.
Njoftimi i plotë I gjykatës:
Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, u dha masa e sigurisë ‘Arrest me burg’ për gjashtë shtetasit A.K., B.S., E.N., F.H., I.Ç., dhe M.K. të akuzuar për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 237/3 dhe 25 të Kodit Penal.
Hetimet mbi procedimin penal nr. 594, datë 17.08.2026, nisën pasi më datë 16.08.2026, në orët e para të mëngjesit Shefi i Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, shtetasi M. B., ndërhyu për neutralizimin e një konflikti mes punonjësve të sigurisë së klub “Orange”, Sarandë, të cilët ishin duke goditur disa shtetas.
Pavarësisht se ky shtetas kur u afrua u prezantua se ishte Shefi i Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, ai u godit nga punonjësit e sigurisë.
Me vendimin datë 19.08.2026, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë pranoi kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës se sigurimit “Arrest me burg” parashikuar nga neni 238 k.Pr.Penale për gjashtë shtetasit e arrestuar.
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