Referendumi për zonat e mbrojtura, KQZ miraton formularët zyrtarë dhe cakton afatin për 50 mijë nënshkrimet
Nismëtarët e referendumit për ligjin e zonave të mbrojtura do të pajisen me formularët tip nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke shënuar kështu nisjen e hapave praktikë për grumbullimin e mbështetjes qytetare.
Gjatë mbledhjes së zhvilluar këtë të enjte, KQZ përcaktoi edhe kornizën kohore për mbledhjen e 50 mijë nënshkrimeve të nevojshme për vijimin e mëtejshëm të nismës. Grupi nismëtar do të ketë mundësi të nisë grumbullimin e firmave nga dita kur vendimi merr fuqi juridike dhe do ta vijojë këtë proces deri më 31 mars. Ndërkohë, procesi i mbledhjes do të pezullohet gjatë periudhës 1 deri më 31 dhjetor.
Pas përfundimit të afatit të caktuar, të gjitha nënshkrimet e grumbulluara do t’i nënshtrohen procedurave përkatëse të verifikimit, në përputhje të plotë me legjislacionin zgjedhor. Për përditësime të mëtejshme mbi këtë proces, mund të vizitoni faqen e KQZ-së.
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