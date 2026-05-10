Goli rekord i Vlahovic, Juve mposht Lecce-n
Në javën e 36-të të Serie A, Juventusi fitoi me rezultatin 1-0 në Via del Mare kundër Lecces, duke u zhvendosur përkohësisht në një epërsi prej katër pikësh ndaj Romës. Bardhezinjtë zhbllokuan sfidën pas vetëm 10 sekondash: Vlahovic shënoi golin më të shpejtë në historinë e klubit. Rekordi i mëparshëm ishte vendosur në Juventus-Inter 1-3 në nëntor 2012 me golin e Arturo Vidal pas 18 sekondash.
Skuadra e Spallettit u ngjit përkohësisht në vendin e tretë, një pikë përpara Milanit, Liga e Kampionëve është më afër. Lecce mbetet në kuotën e 32 pikëve në vendin e 17-të.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.