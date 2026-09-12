Gonxhja: Zbulimi arkeologjik në Strikçan, mes pesë finalistëve për çmimin ndërkombëtar “Palmyra”
Varri monumental i zbuluar në Strikçan të Bulqizës, në kuadër të një projekti të drejtuar nga Instituti i Arkeologjisë, është përzgjedhur mes pesë finalistëve për çmimin ndërkombëtar “Palmyra” dhe çmimin “Special” të publikut në Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA).
Lajmin e bëri të ditur ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, i cili theksoi se zbulimi shqiptar konkurron përkrah zbulimeve arkeologjike nga Pompeii, Vulci, Taposiris Magna dhe Herakleia e Latmos.
Ministri theksoi se, ceremonia dhe aktiviteti prestigjioz do të zhvillohen nga 29 tetori deri më 1 nëntor, ku Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, në bashkëpunim me BMF, do të marrë pjesë me një stendë të dedikuar turizmit arkeologjik.
Stenda do të shërbejë për promovimin e pasurive dhe destinacioneve arkeologjike të Shqipërisë, duke prezantuar potencialin e vendit në fushën e turizmit kulturor dhe arkeologjik.
Gonxhja u ka bërë thirrje qytetarëve të mbështesin zbulimin shqiptar në garën për çmimin “Special” të publikut.
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