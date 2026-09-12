“Requiem for the Living”, koncert në TKOB në kujtim të viktimave të 11 Shtatorit
“Requiem for the Living” quhej koncerti vokal-simfonik, tingujt e të cilit u shndërruan mbrëmjen e së premtes në një homazh për viktimat e 11 Shtatorit 2001, në një mbrëmje të veçantë kushtuar kujtesës, jetës dhe paqes.
Në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit u ngjit Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura, së bashku me solistët shqiptarë Ramona Tullumani, Josif Gjipali, Kastriot Tusha, Ekland Hasa, Flaka Goran dhe Diego Zelka, nën drejtimin e dirigjentit Bujar Llapaj.
I frymëzuar nga vepra me të njëjtin titull e kompozitorit amerikan Dan Forrest, koncerti bashkoi muzikën simfonike dhe vokale në një performancë me ngarkesë të fortë emocionale dhe shpirtërore.
Pjesë e mbrëmjes ishte edhe e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Nancy VanHorn.
Duke iu drejtuar të pranishmëve, ajo tha se “në këtë përvjetor kujtojmë heronjtë e Nju-Jorkut dhe viktimat e 11 Shtatorit”, ndërsa vlerësoi mbështetjen e Shqipërisë në atë ditë të vështirë.
Përmes tingujve të veprës së Forrest, artistët sollën një homazh për mijëra njerëzit që humbën jetën në tragjedinë e 11 Shtatorit, por edhe një reflektim mbi vlerën e jetës, kujtesës dhe paqes.
Një mbrëmje që tejkaloi kufijtë e muzikës dhe riktheu në vëmendje, 25 vite më vonë, një ngjarje që tronditi botën. Një homazh që dëshmon se kujtesa mbetet e gjallë dhe se paqja është një mesazh universal.
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