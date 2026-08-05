GREQI – Zjarre të shumta në Atikë, që ka humbur 42% të pyjeve
ATHINË, 5 gusht /ATSH-ANA/ – Brigada e zjarrfikësve luftoi dje dhe sot me vatra të shumta zjarri në ditën e pestë të përpjekjeve për të shuar zjarret masive në Atikë-Beoti nga toka dhe ajri, tha drejtori i Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe Komunikimit të Brigadës së Zjarrfikësve, Vassilis Vathrakogiannis në një konferencë të jashtëzakonshme shtypi.
Vathrakogiannis tha se një numër i madh zjarrfikësish, zjarrfikësish pyjorë dhe autobotesh uji nga disa zona të Greqisë janë bashkuar në rajon për të rritur forcat në terren.
Në të njëjtën kohë, vuri në dukje ai, ndihma e vazhdueshme ofrohet nga rajonet e Atikës dhe Greqisë Qendrore, Shërbimi Pyjor, bashkitë e prekura, Shtabi i Përgjithshëm i Mbrojtjes Kombëtare me Divizionin e Menaxhimit të Ndërtimit dhe Fatkeqësive Natyrore, Policia Helenike, ambulancat e Shërbimit të Emergjencave Mjekësore (EKAV), makineri të mëdha dhe vullnetarët e ekipeve të Brigadës së Zjarrfikësve dhe Mbrojtjes Civile.
”Përveç kësaj, disa zjarre të reja që shpërthyen në Greqi janë vënë nën kontroll”, tha Vathrakogiannis, ndërsa kritikoi grekët “që po shfaqin pakujdesi të rrezikshme” gjatë kushteve të motit me rrezik të lartë zjarri.
Vathrakouris vuri në dukje gjithashtu se nga 1 janari deri më 4 gusht, janë dhënë gjithsej 660 gjoba me vlerë 1,1 milion euro, ndërsa janë arrestuar 264 persona.
Nga këto të fundit, 235 lidhen me neglizhencë dhe 29 me zjarrvënie të qëllimshme./ a.jor.
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