Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 87.28 ▲5.68%
ARI 4,812 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,320 ▲ +0.41% ETH $2,317 ▲ +0.37% XRP $1.4254 ▲ +0.55% SOL $85.2700 ▲ +0.76%
20 Apr 2026
Breaking
LËVIZTE I ARMATOSUR ME PISTOLETE/ Arrestohet 32-vjeçari në Durrës Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë
Menu
Kosova

Gruda i PDK-së i reagon Kurtit: Për keqardhje që me 51% të besimit qytetar po e shtyn vendin drejt një procesi të ri zgjedhor

· 2 min lexim

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Përparim Gruda i ka reguar kryeministrit të vendit, Albin Kurti në deklaratën e tij tha se zgjidhja nuk janë zgjedhjet.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Përparim Gruda i ka reguar kryeministrit të vendit, Albin Kurti në deklaratën e tij tha se zgjidhja nuk janë zgjedhjet. “Është për keqardhje që dikush me 51% të besimit qytetar po e shtyn vendin drejt një procesi të ri zgjedhor për arsye dhe inate personale. Tutje ai tha se tani, kur ka mbetur vetëm një javë, deklaratat politike nuk kanë më peshë, sepse siç u shpreh “veprimet destruktive të tij në të dy raundet për zgjedhjen e presidentit flasin më qartë se çdo fjalë”.

Gruda tha se Kurti po të mos donte zgjedhje, siç deklaroi sot, nuk do ta shpërdoronte as mundësinë e dytë që ia dha Gjykata Kushtetuese, 34 ditë shtesë. Qytetarët do të dijnë t’ia japin përgjigjen e duhur këtij mentaliteti”, ka shkruar ndër të tjera Gruda.

Ai përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se: Mjafton të shihet se si u përdor kjo kohë: nga 34 ditë, 7 i kaloi në vizita të pafrytshme jashtë vendit, ndërsa tri javët e tjera pa asnjë përpjekje serioze për zgjidhje”. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu