Gruda i PDK-së i reagon Kurtit: Për keqardhje që me 51% të besimit qytetar po e shtyn vendin drejt një procesi të ri zgjedhor
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Përparim Gruda i ka reguar kryeministrit të vendit, Albin Kurti në deklaratën e tij tha se zgjidhja nuk janë zgjedhjet.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Përparim Gruda i ka reguar kryeministrit të vendit, Albin Kurti në deklaratën e tij tha se zgjidhja nuk janë zgjedhjet. “Është për keqardhje që dikush me 51% të besimit qytetar po e shtyn vendin drejt një procesi të ri zgjedhor për arsye dhe inate personale. Tutje ai tha se tani, kur ka mbetur vetëm një javë, deklaratat politike nuk kanë më peshë, sepse siç u shpreh “veprimet destruktive të tij në të dy raundet për zgjedhjen e presidentit flasin më qartë se çdo fjalë”.
Gruda tha se Kurti po të mos donte zgjedhje, siç deklaroi sot, nuk do ta shpërdoronte as mundësinë e dytë që ia dha Gjykata Kushtetuese, 34 ditë shtesë. Qytetarët do të dijnë t’ia japin përgjigjen e duhur këtij mentaliteti”, ka shkruar ndër të tjera Gruda.
Ai përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se: Mjafton të shihet se si u përdor kjo kohë: nga 34 ditë, 7 i kaloi në vizita të pafrytshme jashtë vendit, ndërsa tri javët e tjera pa asnjë përpjekje serioze për zgjidhje”. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.
