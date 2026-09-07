Gucati dhe Hargreaves diskutojnë zhvillimet që lidhen me veteranët e UÇK-së
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, së bashku me bashkëpunëtorë, ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves.
Sipas njoftimit të OVL-UÇK-së, gjatë takimit janë diskutuar çështjet dhe shqetësimet kryesore të veteranëve të UÇK-së, si dhe zhvillimet aktuale që lidhen me ta.
Në takim është theksuar rëndësia e miqësisë dhe partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
OVL-UÇK ka bërë të ditur se në këtë takim është vlerësuar edhe mbështetja e vazhdueshme e Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën.
Sipas organizatës, takime të tilla shërbejnë për përcjelljen e drejtpërdrejtë të zërit dhe shqetësimeve të veteranëve te partnerët ndërkombëtarë të Kosovës.
Mund ta bëj edhe me hyrje pak më të fortë ose me disa tituj alternativë.
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