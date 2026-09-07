Skuadra e Javës: Sargent dhe Janssen shënojnë tripleta historike
Shumë futbollistë ofruan paraqitje vendimtare në Javën 24 dhe fituan vendin në Skuadrën e Javës me formacion 3-4-3. Në rreshtimin titullar figurojnë: Andre Blake (Philadelphia Union) – Guilherme Biro (Austin FC), DeAndre Yedlin (Real Salt Lake), Tomas Totland (St. Louis CITY SC) – Denis Bouanga (LAFC), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Marco Reus (LA Galaxy), Maren Haile-Selassie (Chicago Fire FC) – Vincent Janssen (Portland Timbers), Josh Sargent (Toronto FC), Petar Musa (FC Dallas). Trajner i përzgjedhur u zgjodh Yoann Damet i St. Louis CITY SC.
Siç raporton mlssoccer, Josh Sargent regjistroi tripletën e parë në karrierë profesionale në barazimin 4-4 të Toronto FC me Chicago Fire, ndërsa Vincent Janssen realizoi tripletën e parë në histori të Portland Timbers, duke ndihmuar skuadrën e tij që të fitonte 5-4 ndaj Minnesota United në debutimin e tij të plotë. St. Louis CITY SC vazhdoi pa humbje në MLS nën drejtimin e Damet, duke arritur tashmë 13 ndeshje pa humbje, me Tomas Totland që kontribuoi me gol e asist. Andre Blake ndali një penallti dhe Danley Jean Jacques hapi rezultatin në fitoren 2-0 të Philadelphia Union ndaj CF Montréal. Petar Musa realizoi dopietë për FC Dallas, duke u barazuar me Lionel Messi në krye të listës së golashënuesve me 18 gola, përfshirë penalltinë fituese në kohën shtesë për fitoren 4-3 ndaj Sporting Kansas City.
Gjithashtu mes ngjarjeve vendimtare ishin golit i barazimit në minutën e 97-të nga Guilherme Biro për Austin FC kundër San Jose Earthquakes, si dhe pastrimi i vijës së portës nga DeAndre Yedlin që i siguroi Real Salt Lake një pikë në barazimin 2-2 me LAFC. Marco Reus dha gol dhe asist në fitoren 2-1 të LA Galaxy ndaj New England Revolution, duke qenë pjesë e paraqitjeve më vendimtare të javës.
Këto përzgjedhje, statistikat dhe përmbledhjet e ndeshjeve janë dokumentuar nga mlssoccer.
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