Hannah Einbinder shfaqet me një veshje të përjetshme Calvin Klein në Emmy 2026
Aktorja e nominuar për Emmy, Hannah Einbinder, u shfaq në tapetin blu para ceremonisë së 2026 në një dukje klasike bardh e zi që nxori në pah stilin e saj të rafinuar.
Sipas Harper’s Bazaar, kreacioni i Veronica Leoni për Calvin Klein ishte një set me dy pjesë: një top i shkurtër tube me rripa rouleau dhe bordurë të bardhë, dhe një fund të gjatë me bel të lartë në stil pencil që preku tokën gjatë ecjes. Ky set që linte të zbuluar mesin kishte edhe xhepa; stylistja Karla Welch e kompletoi look-un me një varëse diamant në formë loti nga Ana Khouri, vendosur në një bandë ari. Make-up-in e realizoi Molly Greenwald, ndërsa Jerrod Roberts i dha flokëve gjatë shpatullave vale të lehta.
Kjo është hera e pestë që Einbinder nominohet në kategorinë e Aktores Mbështetëse në një Serial Komedi për punën e saj në Hacks. Vitin e kaluar ajo mori çmimin për herë të parë, ndërsa në fjalimin e pranimit shaka se ishte përkushtuar ndaj idesë se ishte më “cool” të humbte, por pranoi se fitimi ishte gjithashtu një moment që e përshkroi si “punk rock”. Ajo falënderoi kastin dhe ekuipën e serialit, dhe përmbylli fjalimin duke denoncuar politikat e ICE, duke shprehur mbështetje për Palestinën dhe duke përshëndetur Philadelphia Eagles.
Këtë vit Einbinder konkuron me emra si Dale Dickey dhe Kate O’Flynn për Widow’s Bay, Janelle James për Abbott Elementary, Michelle Pfeiffer për Margo’s Got Money Troubles, Jessica Williams për Shrinking, si dhe me shoqen e saj nga Hacks, Megan Stalter. Sipas Harper’s Bazaar.
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