HAPËSIRË – Rusia lëshon 16 satelitë ”Rassvet”, rivalë të Starlinkut
Kompania private ruse hapësinore “Bureau 1440” njoftoi sot lançimin e 16 satelitëve të saj të parë në orbitën e ulët Rassvet, të cilët perceptohen si përgjigje ndaj Starlinkut të SHBA-së.
Anija kozmike vendosi me sukses satelitët në një orbitë referimi të hënën dhe do të vazhdojë në orbitën e tyre të synuar pasi të përfundojë kontrollin dhe të lançojë sistemet e tyre në bord, tha “Bureau 1440” në një deklaratë të publikuar në Telegram.
“Lansimi i satelitëve të parë në konstelacionin e synuar shënon kalimin nga eksperimentet në krijimin e një shërbimi komunikimi”, tha deklarata, duke shtuar se ekipi e përfundoi udhëtimin në 1.000 ditë.
Faza tjetër është vendosja e “dhjetëra lançimeve dhe qindra satelitëve” në konstelacionin e orbitës së ulët të Rusisë për shërbimin global të komunikimit, shtoi ajo.
Satelitët Rassvet kanë për qëllim të ofrojnë akses në internet kudo në Tokë, tha kompania në faqen e saj zyrtare të internetit. Aktualisht ka gjashtë satelitë “Bureau 1440” në orbitë, të lançuar si pjesë e dy misioneve eksperimentale.
Sipas planeve të kompanisë, shërbimi komercial është planifikuar të nisë në vitin 2027, deri në të cilën kohë planifikon të ketë më shumë se 250 satelitë në orbitë. Deri në vitin 2035, konstelacioni mund të arrijë 900 satelitë, raportoi gazeta shtetërore “Rossiyskaya”.
“Ne do t’i përgjigjemi Starlinkut me projektin Rassvet (nga) ‘Bureau 1440’. Gjithashtu do të kemi komunikime me brez të gjerë në orbitën e ulët”, tha drejtori ekzekutiv i Roscosmos, Dmitry Bakanov, në maj të vitit të kaluar. /os/
