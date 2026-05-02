☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 102.50 ▼2.45%
ARI 4,626 ▼0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $78,301 ▲ +2.53% ETH $2,296 ▲ +1.67% XRP $1.3889 ▲ +1.6% SOL $83.7300 ▲ +1%
Breaking
Fischer mbron ndërhyrjen në Kosovë më 1999: Keqardhje që mu desh shumë kohë ta kuptoja natyrën e vërtetë të konfliktit Shqipëri–Britani: Bashkëpunim për goditjen e krimit të organizuar dhe emigracionit të paligjshëm Meryl Streep: pse në fillim refuzoi rolin e Miranda Priestly në The Devil Wears Prada Pentagoni nënshkruan kontrata me shtatë gjigantë të Al Policia e Kosovës: “Vila e Radoiçiqit” monitorohet me kamera, nuk lejohen aty persona të paautorizuar
Menu
Teknologji

Pentagoni nënshkruan kontrata me shtatë gjigantë të Al

· 2 min lexim

Pas arritjes së marrëveshjeve me Google , SpaceX dhe OpenAI, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se ka nënshkruar marrëveshje me Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services dhe Reflection AI që i lejojnë asaj të vendosë teknologjinë dhe modelet e tyre të Al në rrjetet e saj të klasifikuara për “përdorim të ligjshëm operacional”.

“Këto marrëveshje përshpejtojnë transformimin drejt krijimit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara si një forcë luftarake e bazuar në Al dhe do të forcojnë aftësinë e luftëtarëve tanë për të ruajtur epërsinë në vendimmarrje në të gjitha fushat e luftës”, thuhet në deklaratë.

Departamenti i Mbrojtjes tha se pajisjet dhe modelet e Al të kompanive do të vendosen në mjedise të Nivelit të Ndikimit 6 (IL6) dhe Nivelit të Ndikimit 7 (IL7).

Aty do të shërbejnë për të “përmirësuar sintezën e të dhënave, për të rritur kuptimin e situatës dhe për të shtuar vendimmarrjen e luftëtarëve”.

IL6 dhe IL7 janë klasifikime sigurie të nivelit të lartë për sistemet e të dhënave dhe informacionit që konsiderohen kritike për sigurinë kombëtare dhe kërkojnë që këto sisteme të mbrohen fizikisht, përmes kontrolleve të rrepta të aksesit dhe auditimeve. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

