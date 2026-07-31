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Kosova

​Haxhiu kritikon KGJK-në për ish-gjyqtarët serbë: Pres veprim në përputhje me përgjegjësitë

https://omg10.com/4/11463930
· 2 min lexim

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka kritikuar Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK) për mungesë veprimi lidhur me çështjen e ish-gjyqtarëve serbë.

Haxhiu ka bërë të ditur se i ka dërguar sërish një shkresë kryesuesit të KGJK-së, ku e ka njoftuar për një raport që posedon lidhur me integritetin e ish-gjyqtarëve serbë, por ka thënë se ende nuk ka marrë përgjigje.

“Ju njoftoj që unë i kam dërguar shkresë sërish kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. E kam njoftuar për raportin që unë kam, raportin mbi integritetin e atyre ish-gjyqtarëve serbë. Nuk më është përgjigjur ende në atë letër, pra e kam njoftuar për disa çështje që ndërlidhen edhe me konferencën e djeshme, por i kam thënë që e mirëpres takimin për të diskutuar, por ende nuk kam marrë letër kthyese. Prandaj pres që sa më parë Këshilli Gjyqësor i Kosovës të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. Nuk ka nevojë që të bie në presionin dhe ndikimin e kërkujt. Është shumë e rëndësishme që si gjyqtarë, sepse shumica e tyre janë gjyqtarë, që të kryejnë me përgjegjësinë më të lartë detyrat që i kanë”, ka thënë ajo. /kp/

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