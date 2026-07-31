Një person me pesë identitete, arrestohet i dyshuari në Prishtinë – del të jetë shtetas i Shqipërisë, i dënuar për vrasje
Prokuroria Themelore në Prishtinë, në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës, respektivisht me Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK), si dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar të zbatimit të ligjit, ka zhvilluar një operacion, i cili ka rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e një personi të dyshuar për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Legalizimi i përmbajtjes së rreme”.
Sipas Prokurorisë rasti ka filluar më 17 qershor 2026, kur një person me inicialet B.K., është paraqitur në Agjencinë e Regjistrimit Civil (ARC) për të vazhduar dokumentet e identifikimit me të cilat ishte pajisur vite më parë.
“Gjatë procedurave të verifikimit, zyrtarët kompetentë kanë konstatuar se identiteti i paraqitur i përkiste një personi të ndjerë prej shumë vitesh, duke ngritur dyshime se identiteti ishte keqpërdorur. Pas ndërmarrjes së veprimeve të para hetimore, i dyshuari është shoqëruar në Polici dhe është intervistuar në prani të mbrojtësit të tij. Ai ka shfrytëzuar të drejtën ligjore për të mos u deklaruar. Me vendim të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë, ndërsa më pas Gjykata kompetente ka caktuar masën e paraburgimit”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se me qëllim të verifikimit të identitetit të tij të vërtetë, Prokuroria dhe Policia e Kosovës kanë iniciuar bashkëpunim të menjëhershëm policor ndërkombëtar përmes Interpolit dhe Europolit, duke shpërndarë të dhënat e tij, përfshirë edhe gjurmët e gishtërinjve.
Ndërkaq, nga informacionet e pranuara përmes kanaleve zyrtare të bashkëpunimit ndërkombëtar me autoritetet e Gjermanisë, Francës, Austrisë, Belgjikës, Shqipërisë, Hungarisë dhe shteteve të tjera partnere, është konfirmuar se i dyshuari ka përdorur pesë identitete të ndryshme, kryesisht të lidhura me Greqinë, Shqipërinë dhe Kosovën, me të cilat kishte vepruar dhe lëvizur në disa shtete evropiane.
“Si rezultat i hetimeve të mëtejshme dhe bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet e Gjermanisë dhe Shqipërisë, është bërë i mundur identifikimi i identitetit të tij autentik. Është konfirmuar se personi i ndaluar është shtetas i Republikës së Shqipërisë me inicialet E.K., i cili figuronte në sistemet ndërkombëtare të kërkimit me njoftim të kuq (‘’Red Notice’’) të Interpolit”, thuhet tutje.
Autoritetet e Republikës së Shqipërisë kanë konfirmuar identitetin e tij dhe kanë njoftuar se ai është i dënuar me 17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim për veprat penale “Vrasje” dhe “Shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie të pasurisë”.
Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe Policia e Kosovës theksojnë se mbeten të përkushtuara në zbatimin e ligjit, forcimin e bashkëpunimit me partnerët vendor dhe ndërkombëtarë, si dhe sjelljen para drejtësisë të çdo personi që bie ndesh me ligjin. /Telegrafi/
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