Haxhiu takon të enjten krerët e partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka thirrur në takim për të enjten, më 30.04,2026, përfaqësuesit e partive politike për të diskutuar për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Sipas njoftimit, takimi do të zhvillohet në ora 15:00 në objektin e Kuvendit të Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar të zgjedhë presidentin e vendit.
Seanca e nisur më 27.04.2026 për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dështoi mbrëmë, më 28.04.2026, pas disa tentimeve, për shkak të mungesës së kuorumit për fillimin e procedurës së votimit.
Ligjet në fuqi parashohin që nëse presidenti i ri nuk zgjidhet brenda afatit kushtetues, atëherë Kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare.
Lëvizja Vetëvendosjes, e cila kishte shumicën parlamentare, pas tërheqjes se kandidatëve Glauk Konjufca e Fatmire Mulhaxha-Kollçaku, kishte mbledhur nënshkrimet për Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën.
As këto dy kandidatura nuk u përkrahën nga partitë opozitare.
Sipas aktgjykimit të Kushtetueses, Kuvendi u shpërnda dhe tani Kosova duhet të mbajë zgjedhje brenda 45 ditësh.
Haxhiu ka afat që brenda dhjetë ditësh të caktojë datën e zgjedhjeve. Dy datat për mbajtjen e zgjedhjeve janë 31 maji dhe 7 qershori.
Ndërkaq, pas një takimi me u.d. të presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, tha të mërkurën se ky institucion preferon 7 qershorin si datë të zgjedhjeve, pasi KQZ-së i duhet sa më shumë kohë për të organizuar votimet.
