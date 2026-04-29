Tiranë 20°C · Kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,118 ▼0.29%
DOW 48,806 ▼0.68%
NASDAQ 24,573 ▼0.37%
NAFTA 107.28 ▲7.36%
ARI 4,560 ▼1.05%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,909 ▼ -0.16% ETH $2,267 ▼ -0.64% XRP $1.3647 ▼ -0.84% SOL $83.0700 ▼ -0.53%
29 Apr 2026
Haxhiu takon të enjten krerët e partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve Molliqaj: Në pesë vitet e fundit ka munguar opozita, PSD do të jetë alternativë e vërtetë
Kosova

Haxhiu takon të enjten krerët e partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve

· 2 min lexim

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka thirrur në takim për të enjten, më 30.04,2026, përfaqësuesit e partive politike për të diskutuar për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

Sipas njoftimit, takimi do të zhvillohet në ora 15:00 në objektin e Kuvendit të Kosovës.

Kuvendi i Kosovës ka dështuar të zgjedhë presidentin e vendit.

Seanca e nisur më 27.04.2026 për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dështoi mbrëmë, më 28.04.2026, pas disa tentimeve, për shkak të mungesës së kuorumit për fillimin e procedurës së votimit.

Ligjet në fuqi parashohin që nëse presidenti i ri nuk zgjidhet brenda afatit kushtetues, atëherë Kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare.

Lëvizja Vetëvendosjes, e cila kishte shumicën parlamentare, pas tërheqjes se kandidatëve Glauk Konjufca e Fatmire Mulhaxha-Kollçaku, kishte mbledhur nënshkrimet për Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën.

As këto dy kandidatura nuk u përkrahën nga partitë opozitare.

Sipas aktgjykimit të Kushtetueses, Kuvendi u shpërnda dhe tani Kosova duhet të mbajë zgjedhje brenda 45 ditësh.

Haxhiu ka afat që brenda dhjetë ditësh të caktojë datën e zgjedhjeve. Dy datat për mbajtjen e zgjedhjeve janë 31 maji dhe 7 qershori.

Ndërkaq, pas një takimi me u.d. të presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, tha të mërkurën se ky institucion preferon 7 qershorin si datë të zgjedhjeve, pasi KQZ-së i duhet sa më shumë kohë për të organizuar votimet.

