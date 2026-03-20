Hegseth thotë se nuk ka “afat kohor” për luftë kundër Iranit, ndërsa Pentagoni kërkon 200 miliardë dollarë
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth lë të kuptohet se financimi i luftës mund të ndryshojë, duke ia lënë vendimet për afatet kohore Presidentit Trump.
Pentagoni po kërkon 200 miliardë dollarë shtesë nga Kongresi për të financuar luftën e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Iranin, një konflikt që Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëron se nuk ka “afat kohor” për t’i dhënë fund.
I pyetur për shifrën të enjten, Hegseth nuk e konfirmoi drejtpërdrejt shumën, por tha se mund të ndryshojë.
“Sa i përket 200 miliardë dollarëve, mendoj se ky numër mund të ndryshojë. Natyrisht, duhen para për të vrarë keqbërësit,” tha Hegseth. “Ne do t’i drejtohemi Kongresit dhe njerëzve atje për t’u siguruar që financohemi siç duhet për atë që është bërë, për atë që mund të na duhet të bëjmë në të ardhmen.”
Associated Press dhe Washington Post raportuan se Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së kishte kërkuar shumën nga Shtëpia e Bardhë.
Është një numër jashtëzakonisht i lartë dhe vjen përveç financimit shtesë që Departamenti i Mbrojtjes mori tashmë vitin e kaluar si pjesë e projektligjit të Presidentit Donald Trump për uljen e taksave në korrik. Një kërkesë e tillë do të duhej të miratohej nga Kongresi dhe nuk është aspak e qartë nëse shpenzime të tilla do të kishin mbështetje politike.
Kongresi është përgatitur për një kërkesë të re për shpenzime, por ende nuk është e qartë nëse Shtëpia e Bardhë e ka transmetuar propozimin për një luftë, të cilën Hegseth nuk pranoi të jepte një afat kohor për përfundimin e saj.
“Ne nuk do të donim të vendosnim një afat kohor përfundimtar,” tha Hegseth në një konferencë për shtyp, duke shtuar se “jemi shumë në rrugën e duhur” dhe se Trump do të jetë ai që do të vendosë se kur do të ndalet.
“Do të jetë në zgjedhjen e presidentit, në fund të fundit, kur ne të themi, ‘Hej, ne kemi arritur atë që duhet’.”
Ai shtoi se SHBA-të tashmë kanë goditur më shumë se 7,000 objektiva në të gjithë Iranin dhe se e enjtja do të shënonte “paketën më të madhe të sulmeve deri më tani”.
Megjithatë, Kongresi nuk e ka autorizuar luftën dhe po tregon shqetësim në rritje me fushëveprimin dhe strategjinë e operacionit ushtarak.
Kongresi kontrollohet nga Partia Republikane e presidentit, por shumë nga ligjvënësit më konservatorë janë gjithashtu skifterë fiskalë, me pak oreks politik për shpenzime të mëdha, për operacione ushtarake ose çështje të tjera.
Shumica e demokratëve ka të ngjarë ta refuzojnë një kërkesë të tillë dhe të kërkojnë plane më të detajuara për strategjinë dhe qëllimet ushtarake.
Betty McCollum, demokratja me rangun në nënkomisionin e Dhomës së Përfaqësuesve me mbikëqyrje mbi shpenzimet e mbrojtjes, ishte midis atyre që treguan se do të kërkonte informacion në lidhje me përpjekjet e luftës përpara se të shqyrtonte fondet e reja.
“Kjo nuk do të jetë një vulë për presidentin e Shteteve të Bashkuara,” tha ajo.
Shuma e kërkuar do të ishte një nxitje e konsiderueshme për buxhetin vjetor të Pentagonit, të cilin Kongresi e miratoi me më shumë se 800 miliardë dollarë për vitin aktual fiskal.
Kjo është përveç rreth 150 miliardë dollarëve që Kongresi i dha Departamentit të Mbrojtjes në projektligjin e uljes së taksave të vitit të kaluar, shumica e të cilave për projekte specifike dhe përmirësime të përgjithshme të operacioneve të Pentagonit.
Gjatë konferencës së tij për shtyp të enjten me kryeministrin e Japonisë Sanae Takaichi, vetë Trump e mbrojti kërkesën për shpenzime si të nevojshme. Ai gjithashtu theksoi se kërkesa rrjedhte nga nevojat përtej “ekskursionit” të tij në Iran.
“Po kërkojmë shumë arsye, përtej asaj për të cilën po flasim në Iran. Kjo është një botë shumë e paqëndrueshme”, u tha Trump gazetarëve.
Presidenti republikan më pas duket se fajësoi paraardhësin e tij, Joe Biden, dhe mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën për nevojën për të rritur shpenzimet ushtarake.
“Ne duam të kemi sasi të mëdha municionesh”, tha Trump. “Kemi shumë tani. Por u shkatërruan duke i dhënë kaq shumë Ukrainës.”
Vërejtjet e tij në përgjithësi minimizuan kostot që lufta kundër Iranit po kërkonte për furnizimet ushtarake amerikane.
“Mund ta përfundoni këtë gjë në dy sekonda nëse donit. Por ne po tregohemi shumë të matur”, shtoi ai.
Ndërsa disa nga kampionët më të mëdhenj të ushtrisë në Capitol Hill kanë mirëpritur shpenzimet e reja si një mënyrë për të përmirësuar aftësitë mbrojtëse të SHBA-së përballë kërcënimeve në zhvillim, të tjerë kanë vënë në dukje kujdesin shëndetësor dhe nevojat e tjera të brendshme që i shohin si përparësi më të rëndësishme.
Megjithatë, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, një republikan, sinjalizoi se ishte i përgatitur të mbështeste propozimin, megjithëse u tha gazetarëve të enjten se nuk i kishte shqyrtuar detajet e kërkesës për financim.
“Unë mbështes atë që është e nevojshme për të siguruar që populli amerikan të mbetet i sigurt”, tha Johnson.
Oficeri i lartë ushtarak amerikan, Gjenerali Dan Caine, i cili foli së bashku me Hegseth, dha detaje mbi armët që përdoren kundër Iranit dhe forcave të tij aleate në rajon.
Caine tha se A-10 Warthogs – një lloj avioni i projektuar për të ofruar mbështetje nga ajri i afërt – po “gjuajnë dhe vrasin mjete ujore të sulmit të shpejtë” në Ngushticën e Hormuzit, një arterie kyçe tregtare të cilën Irani e mbylli në mënyrë efektive për trafikun detar pas fillimit të luftës.
Ai tha gjithashtu se AH-64 Apache po përdoren në Irak për të synuar grupet e milicisë të lidhura me Iranin atje, dhe se disa aleatë të SHBA-së kanë filluar të përdorin helikopterët e sulmit për të kundërshtuar dronët njëkahësh të lëshuar nga forcat e Teheranit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.