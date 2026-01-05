Opinion

Heshtja për pagën minimale dhe vrastarin, shumë zhurmë për disa hajdutë?!

Nga PETRO DHIMITRI

Shtetet demokratike i kushtojnë kujdes të madh pagës minimale të punonjësve. Shpesh përpiqen të balancojnë atë pagë me rritjen e çmimeve vetëm e vetëm që populli të mos jetë i pakënaqur. Të mos ketë shkak për t’u ngritur në protesta masive për të kërkuar rrëzimin e qeverisë nga që pabarazia sociale është marramendëse. Po bie një shembull:  këto ditë Kanadaja njoftoi që drejtuesit e kompanive që i quajnë CEO (shqiptohet SIO) e kanë pagën 248 herë më të lartë se punonjësit  e tyre… Shumë kush mund ta quaj padrejtësi skandaloze. Ashtu është, ama ky është realiteti në botën e kapitaliste ku jemi futur edhe ne. Për ta ” harruar” populli këtë pabarazi, qeveritë krijuan termin: pagë minimale, detyrimisht  për t’u zbatuar nga të gjithë punëdhënësit. Ajo pagë i siguron punonjësit një jetesë normale për ushqim, banim, shkollim dhe turizëm… Ai nuk ka pse të ngrejë krye se X apo Y kanë shumë më tepër nga ai…

Ka dy mënyra për caktimin e kësaj page.
Disa shtete të BE-së si Italia, Danimarka, Suedia dhe Austria nuk kanë pagë minimale kombëtare. Rregullator për caktimin e kësaj page atje janë sindikatat e punonjësve, sepse vetëm ato kanë të drejtë të lidhin kontratat kolektive me punëdhënësit. Vendet si Ukraina, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Greqia e kanë fikse pagën minimale kombëtare. Sa është kjo pagë?
     Pagën minimale më të lartë e ka Luksemburgu me 2704 Euro. Pranë saj është Holanda me 2282 Euro në muaj. Ne nuk mund të krahasohemi më majat më të larta të Evropës. Ato vende kanë me shekuj ekonomi të qëndrueshme dhe zhvillim të pandërprerë. Neve na takon të krahasohemi me Ballkanin, me fqinjët tanë. Greqia në 2025 e kishte 880 Euro. Rumania 800 Euro, Bullgaria 620.20 Euro. Mali i Zi arriti në shifrën e 670 Eurove, që është ndër më të lartat në rajon, po edhe në BE. Serbia ishte me pagë minimale 500 Euro. Nga 1 janari i 2026 ajo u rrit në 551 Euro. Po Shqipëria jonë e dashur mos është e fundit në rajon dhe në Evropë?! Jo, jo. Dikur kemi qenë. Tani jo. Ne lëmë pas Ukrainën ( 164 Euro), Moldavinë (285 Euro) Maqedoninë e Veriut me 395 Euro dhe Kosovën që e filloi këtë vit me 425 Euro. Nga 1 janari i vitit 2026 paga minimale në Shqipëri u rrit në 50.000 lekë në muaj, që janë baras me 516.50 Euro. Kjo është një arritje shumë e madhe e qeverive dhe popullit tonë. Edhe më shumë vlerë merr kjo arritje po të analizojmë se ku ishim kur u përmbys diktatura komuniste dhe ku kemi arritur sot në demokraci! Për vitet 1991-1995 nuk ka të dhëna statistikore për pagën minimale. Ishte koha e vështirë e ndërrimit të sistemeve. Statistika na fillon nga viti 1995 kur kryeministër ishte Fatos Nano. Për atë vit paga minimale ishte 3.400 lekë në muaj, kur Greqia e kishte 350 dhrahmi që i bie rreth 232 dollarë amerikanë. Atehere leku shqiptar këmbehej 1 me 1000. I thonë që paga minimale në shtetin fqinj ishte 198 herë më e lartë se paga që merrnim ne. Me përpjekjet e Partisë Socialiste dhe nga puna e palodhur e popullit, kjo pagë  në mënyrë modeste erdhi duke u rritur në 4.400 në 1996, në 6380 në 1999 dhe në 7000 lekë në vitin 2000. Kishte për t’u rritur ndoshta më shumë, në qoftë se rritja modeste ekonomike nuk kishte për t’u dëmtuar nga korrupsioni, që ishte risi e sistemit të ekonomisë së tregut. Për të kuptuar që korrupsioni lindi qysh kur sistemi i ri ishte në shpërganjë, po sjell një fakt: Në  Tepelenë duhej të emërohej kryeinspektori i kontrollit rrugor. Zëvendëskryeministri thirri një sekretar partie nga Durrësi që kishte mbetur pa punë. Duke i komunikuar detyrën i tha: ” Rregullo veten, mendo edhe për ne.”  Erë korrupsioni nga një kuadër i lartë i Partisë Socialiste! Nuk kam me çfarë emri tjetër ta pagëzoj ?! Natyrisht, ai funksionar i lartë i babëzitur nuk mund të ishte i vetmuar në mjedisin e PS-së!
      Edhe kur në pushtet erdhi Partia Demokratike paga minimale pësoi rritje. Në vitin 2006 u bë 14.000 lekë. Pas dy vjetësh 17.022. Pak, pak, ama vetëm rritje. Kushedi sa do të ishte ngritur ajo pagë, në rast se KORRUPSIONI BERISHJAN nuk do ta kishte zënë për gryke Shqipërinë?! Ishte koha kur Perëndimi na vu vulën: SHTET I KORRUPTUAR.
     Në vitin 2013 PS erdhi përsëri në pushtet. Kryeministër u bë Edvin Rama. Situata nuk ishte as e qetë dhe as e mirë . Duhej të përballej me korrupsionin, me gurët nën rrota që i vinte opozita e egër si dhe me vështirësitë e shumta që dilnin për të realizuar detyrat që kishin në program. U punua me ngulm. Muaj pas muaji gjendja nisi të kishte përmirësim deri sa erdhi edhe ora në vitin 2017 që të njoftohej se paga minimale u bë 24.000 lekë. Dy vjet më vonë në 29.000 dhe në vitet pasues 30.000, 32.000. Në vitin 2023 pësoi dy ngritje: nga 34.000 lekë në 40.000 deri sa sivjet, nga 1 janari 2026 u bë 50.000 lekë në muaj. Perspektiva për të ardhmen, sipas fjalës së Kryeministrit është për më shumë…
     Rritja e pagës minimale është një sukses i jashtëzakonshëm i popullit punëtor e mendjendritur, i biznesmenëve dhe i qeverisë së Partisë Socialiste. Një arritje që duhej festuar me të madhe nga populli, pa rënë në vetëkënaqësi, nga partia, nga media: gazeta, televizione dhe portale. Fatkeqësisht nuk ndodhi kështu. Kjo rritje fantastike kaloi  në heshtje vetëm duke dëgjuar atë që tha Kryeministri?! Sa mund e djersë, sa punë vetëmohuese është dashur për të arritur deri këtu!? Përsëri heshtje. E dimë që opozita thotë të kundërtën, po pse shtypi  që ka për detyrë të jetë asnjanës, e kaloi dhe po e kalon këtë ngjarje gati krejt pa e përfillur? Do të thoni ju se ka edhe ngjarje të tjera për të cilat shtypi  vazhdon të heshtë. Po, është më se e vërtetë. Vazhdon një heshtje e madhe për personin që dha urdhër të vriteshin protestuesit paqësorë më 21 janar 2011. Është janari i 15-të që krimi makabër i asaj dite nuk është zbardhur përfundimisht?! U bënë 2 vjet nga dita kur Gjykata Ndërkombëtare e Strasburgut për të Drejtat e Njeriut, e cilësoi 21 Janarit KRIM SHTERTËROR, dhe akoma e ASHTUQUAJTURA DREJTËSI  nuk ka prangosur funksionarin kriminel që dha urdhër të qëllohet kur protesta po shpërndahej?! Nuk kanë qenë shumë vetë që kishin të drejtë ta jepnin atë urdhër të kobshëm. Ata ishin Ministri i Brendshëm Lulzim Basha, Kryeministri Sali Berisha, Presidenti Bamir Topi dhe Komandanti i Gardës së Republikës Andrea Prendi. 15 vjet për t’i thënë popullit se cili nga këta funksionarë të lartë është krimineli që urdhëroi të qëllohej mbi mish?! Media në vend të gumëzhijë për këtë mefshtësi ose quaje krim që po bën drejtësia, ka guximin dhe fton nëpër emisione televizive dhe intervista pikërisht personin për të cilin populli mendon dhe ka bindjen e plotë se ai është urdhër vrasësi. Ai na flet për të ardhmen, për diktaturën e Ramaduros. Ai bën thirrje për të rrëzuar qeverinë që e ka votuar populli…Hapur i sfidon prokurorët, duke i fyer siç di ai, dhe ata ende qëndrojnë  gojëkyçur !? Kjo, se sipas logjikës së gazetarëve tanë dhe pronarëve të mediave, ka më shumë rëndësi,  dhe dëm më të madh i kanë bërë Shqipërisë disa hajdutë me poste të larta të PS-së, të cilëve po u bëjnë një gjykim në media, kur ajo detyrë i takon vetëm drejtësisë. Hajdutët e kujtdo partie qofshin duhet të hetohen dhe dënohen, po u vërtetua se kanë vjedhur. Ama kurrën e kurrës krimi i vjedhjes nuk mund të barazohet apo të vlerësohet më shumë se krimi i vrasjes. Aq më shumë kur kemi të bëjmë me krimin e personit që urdhëroi të vriteshin njerëz të pafajshëm. Edhe pse SPAK është në rrugë të mbarë për shumë procese dhe persona VIP që ka prangosur, për dosjen e krimit makabër të 21 Janarit 2011, është tejet i vonuar kur juristët e BE-së ia kanë lehtësuar punën kur vunë gishtin te shteti vrasës. Çfarë pritni më, zotërinj të SPAK-ut? Prangosni (edhe pa prova) funksionarët e lartë hajdutë, se jeni të bindur në dyshimet tuaja, dhe lini të lirë personin që dha urdhër të qëllohej populli. Pasoja: 4 të vrarë, disa të plagosur dhe 26 plumba të kthyer nga rrethimi metalik i Kryeministrisë. Nuk e di se si mund të flini të qetë ose më saktë si do të mbyllni sytë natën e 21 janarit 2026 që po na troket në derë kur 4 viktimat e asaj dite nga arkmortet e varreve të tyre thërrasin: DRETËSI KU JE? Është e njëjta thirrje që nga nëntoka e varreve nuk pushon për 15 vjet rresht!?
