Hill: Kam parë interes për Serbinë në BE, por jo për problemet e Serbisë 

Ai këtë e ka thënë në një intervistë për Tanjug, i pyetur nëse mendon se këto marrëveshje duhet të bëhen pjesë e kapitullit 35, gjegjësisht të ndryshohen rregullat për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe ka sqaruar se kur Serbia të përparojë, d.m.th. po mendon seriozisht zgjerimin dhe hapat e ndryshëm të zgjerimit, duke filluar me idenë e një tregu të vetëm, dëshiron të sigurohet që vendet që janë të interesuara për të vazhduar këtë proces janë vende që janë në gjendje të lënë mënjanë ose të lënë pas disa nga këto të vështira. problemet.

“Kështu që unë mendoj se çështja e nenit 35, përsëri, nuk dua të hyj në të gjitha këto gjëra. Kjo është me të vërtetë një temë për Bashkimin Evropian, jo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mendoj se argumenti është, le të shikojme nëse mund të ketë kuptim të përbashkët që kur bëhesh anëtar, bëhesh pasi të kesh zgjidhur disa probleme. Pra, kjo është pyetja, si mund të tregojë Serbia që përmes procesit të normalizimit i ka zgjidhur këto probleme dhe se Prandaj mund të përparojë me anëtarësimin në Bashkimin Evropian”, tha Hill.

Ai shtoi se mendon se ka simpati për serbët që jetojnë në veri të Kosovës, prandaj mendon se çështja e Bashkësisë së Komunave Serbe është thelbësore për arritjen e marrëveshjes. “Pra, është në tavolinë. Dhe mendoj se njerëzit e kuptojnë se duhet zgjidhur dhe se duhet të ketë një marrëveshje për këtë çështje. Ngjashëm, mendoj se Kosova ka disa pritshmëri në kuptimin që ata tani mund të pretendojnë anëtarësim në të ndryshme ndërkombëtare. organizatat. Përsëri, kjo është në tryezë. Mendoj se mbi të gjitha, nëse jeni në Evropë dhe po i shikoni këto lloj problemesh, problemesh gjetkë, dëshironi të shihni se ka një moment dhe lëvizje drejt një zgjidhjeje.” tha Hill. Ai shton se Perëndimi dëshiron t’i shohë njerëzit të kuptojnë se nuk duhet të hezitojnë të flasin vazhdimisht me njëri-tjetrin, por se duhet të kuptojnë se nuk mund të presin që Evropa t’i pranojë ata si anëtarë derisa të trajtojnë këto çështje. “Prandaj shpresoj që viti 2024 të jetë viti në të cilin do të shohim përparim të vërtetë”, tha diplomati amerikan.

Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nënkupton pranimin e dokumenteve të ndërsjella, që kufiri të kthehet në diçka që bashkon, jo në diçka që ndan, dhe se do të thotë se duhet të përpiqemi të ulim tensionet dhe të përpiqemi të vazhdojmë me disa një lloj marrëdhënieje normale. Ai tha për Tanjug se është i vetëdijshëm se çështja e njohjes përmendet shpesh, por ajo që është në tavolinë dhe ajo që është në tavolinë që kur francezët dhe gjermanët janë përfshirë realisht në proces, është normalizimi i asaj që po ndodh. “Sot njerëzit përdorin shpesh fjalë latine përpara fjalës njohje, por le të qëndrojmë tek ajo që është në të vërtetë, normalizimi i dokumenteve. Është një marrëdhënie që nuk karakterizohet nga tensione dhe probleme të përditshme. Nënkupton edhe disa elementë shumë të rëndësishëm që do ndikojnë në jetët e njerëzve në veri të Kosovës, si Komuniteti i Komunave Serbe”, tha ai.

I pyetur nëse Beogradit dhe Prishtinës do t’i kërkohet të përshpejtojnë zbatimin për shkak të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm në BE dhe SHBA, Hill thotë se është e vështirë të imagjinohet një situatë në të cilën do t’u kërkohet të ngadalësojnë dhe shtoi se ai kurrë nuk ka hasur në një situatë të tillë. proces i ngadaltë..

“Unë mendoj se mund të shikoni një kërmilli në trotuar dhe të thoni se është shumë i ngadalshëm. Dhe kjo përmbledh pak a shumë këtë proces, i cili ka qenë kaq i ngadaltë për 10 vitet e fundit. Pra, po, mendoj se ka shpresë që njerëzit mund ta kuptojnë se është koha për të ecur përpara. Dhe mendoj se është e njëjta gjë në Kosovë dhe Serbi. Dhe siç sugjeron pyetja juaj, ne po jetojmë në një periudhë të vështirë. Ne kemi një problem të madh në Ukrainë. Unë them se për shkak të agresionit të Rusisë kundër saj fqinji, Ukraina, ne gjithashtu kemi një problem të madh në Lindjen e Mesme. Mendoj se ka kapacitet të mjaftueshëm, mendoj se ka mjaft energji dhe interes për të zgjidhur problemet e Ballkanit. Dhe ky është sigurisht një prej tyre, një nga kryesore”, tha ai. Ai sqaron se njerëzit tani realisht presin që ky problem të zgjidhet, të paktën të arrihet në një lloj kornize të normalizuar dhe presin që ritmi të rritet. “Sepse tani ka diçka në fund të këtij procesi. Dhe unë mendoj se ky është fakti që çështja e anëtarësimit tani është një mundësi. Është diçka që njerëzit mund ta shohin në një farë mënyre. Dhe ndërsa ky proces ecën përpara, njerëzit duhet t’i adresojnë këto çështje”, tha ambasadori amerikan.

I pyetur se sa mirëkuptim ka në Bruksel qëndrimin e Serbisë në lidhje me sanksionet kundër Rusisë, ai tha se Serbia është në rrugën e duhur me Ukrainën, por kur është fjala për Bashkimin Evropian, i cili ka 27 anëtarë, të gjithë ata anëtarë, pavarësisht se sa të vogla, sado të mëdha, ato duhet të bien dakord për një politikë të jashtme të përbashkët, e cila është një përbërës kyç për Bashkimin Evropian.

“Pra, si diplomat amerikan, nuk do t’i them Bashkimit Evropian, oh, mos u shqetësoni për Serbinë, ata tashmë po bëjnë disa gjëra të mira kur është fjala për Ukrainën. Bashkimi Evropian ka pritshmëri nga anëtarët e tij, dhe vendet që duan të jenë anëtarë me të vërtetë duhet të marrin ndikimet e tyre në përputhje me ato pritje. Kështu që unë nuk dua të ndërhyj në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Unë mendoj se ajo që ka bërë Bashkimi Evropian në drejtim të përcaktimit te disa standardeve të përbashkëta, një politikë e përbashkët sigurie, vlen edhe për vendet e vogla si Luksemburgu, por edhe për vendet e mëdha si Gjermania. Ata disi arritën të bien dakord për këtë”, tha Hill.

Ai theksoi se shpreson se Serbia mund të veprojë në atë mënyrë që ta çojë atë drejt anëtarësimit përfundimtar. “Duke parë gjërat nga perspektiva e Serbisë, unë e kuptoj se ekziston një qëndrim që ju duhet të bëni gjithçka ashtu siç bëjnë të gjithë të tjerët. Unë mendoj se Bashkimi Evropian është një platformë mjaft e gjerë që u lejon vendeve të jenë ata që janë dhe kanë interesat e tyre, por ka disa gjëra që ata po kërkojnë përputhshmëri”, tha Hill. Duke folur për ndihmën që Serbia mund të llogarisë nga SHBA-të në rrugën evropiane, Hill thekson se tani ka për zgjerim, por se nuk është e lehtë sepse BE-ja ka 27 anëtarë që duhet të bien dakord për çështjen e zgjerimit. jo i lehtë.

“Por unë mendoj se në të vërtetë ka një vullnet për ta arritur këtë. Megjithatë, mendoj se ka një gjë tjetër, ata presin që vendet që i bashkohen Unionit, pasi premtojnë se do të japin X, Y dhe Z, t’i përmbushin ato premtime. Pra. ajo marrëdhënie do të jetë e dyanshme. Dhe çfarë mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mendoj se një pjesë e madhe e asaj që Serbia duhet të bëjë është të mbështesë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Por edhe nëse Bashkimi Evropian nuk do të ekzistonte, mendoj shumë nga këto gjëra duhet të zbatohen gjithsesi, nëse është sundimi i ligjit apo ndonjë çështje tjetër, ne jemi gjithashtu të gatshëm të ndihmojmë Serbinë, mendoj se të gjitha këto janë gjëra që janë në interes të Serbisë, dhe ne besojmë në ato gjëra dhe duam të ndihmoni Serbinë”, tha ai.

Në pyetjen nëse SHBA-të, duke marrë parasysh ndikimin që kanë, mund të bëhen ambasadori më i mirë i Serbisë në Bruksel, Hill thotë se Serbia është një diplomat shumë i aftë, se nuk ka dyshime se mund të përfaqësojë veten, por është e rëndësishme. të kesh miq dhe partnerë. “Është e rëndësishme të kesh vende të tjera që i shohin gjërat ashtu siç i sheh ti. Nuk është kënaqësi të jesh vetëm. Nuk është kënaqësi të thuash vazhdimisht se je ndryshe nga të gjithë të tjerët. Pra, mendoj se është në interesin e Serbisë të dalë jashtë kuadrin e saj dhe të gjejë ata partnerë dhe të gjejë ato vende që mund të tregojnë pak empati, një dozë mirëkuptimi për atë që po kalon Serbia. Ne po mundohemi të jemi një nga ato vende, por ka shumë të tjera. Pra, mendoj se është do të jetë në dorë të diplomacisë serbe që t’i identifikojë këta miq dhe t’i mbajë afër”, përfundoi Hill.